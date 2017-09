Marco Ureña disfruta de las mieles del éxito y la continuidad tras su paso por Europa

El delantero Marco Ureña tiene porqué sonreír, pues la decisión de cambiar de aires le dio más regularidad en su nuevo club y eso se refleja positivamente con la Selección Nacional que disputa un boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Desde que hace seis meses Ureña tomó la decisión de vincularse al San José Earthquakes de la MLS, en los Estados Unidos, suma casi tantos minutos en la cancha como en las cinco temporadas que militó en el Kuban Krasnodar de Rusia y los clubes Midtjylland y Brondby de Dinamarca.

Hasta el momento Ureña acumula 1.383 minutos con el conjunto estadounidense, mientras que desde su debut con el Kuban Krasnodar, el 14 de abril del 2011, hasta su salida del Brondby danés en diciembre del 2016, jugó en total 1.601 a lo largo de cinco temporadas.

En ese mismo lapso en el Viejo Continente, Marco registró cinco conquistas, todas con el conjunto danés del Midtjylland, es decir prácticamente una por campaña. Desde que llegó a la MLS, en 20 partidos ya contabiliza cuatro dianas.

Esa regularidad y confianza que dan los minutos en la cancha se han visto reflejados en la Tricolor. Antes de marcharse a Europa, jugando con Alajuelense, logró cuatro goles. Una vez que firmó su contrato con los rusos del Kuban Krasnodar llegó a marcar seis tantos con el cuadro patrio durante las cinco temporadas que estuvo en Europa.

Pero una vez que se incorporó a los Terremotos de la MLS, en la que debutó el pasado 4 de marzo, disfrutó de continuidad y ya dio sus frutos al sumar cuatro tantos con la Selección: uno en la Copa de Oro ante Honduras y los tres últimos en la hexagonal a la Copa del Mundo 2018, con sus decisivos goles ante Estados Unidos (2-0) y México (1-1).

"¿Si me hizo bien tomar la decisión de venir a la MLS? La respuesta la estoy dando en la cancha. Me siento con mucha confianza y esa es la mayor diferencia de cuando venía a la Selección desde Europa y no tenía la continuidad que yo hubiese querido entonces", comentó Ureña tras el partido ante los mexicanos, en el que dejó a la Sele a un paso del Mundial de Rusia 2018 gracias a sus goles.

El atacante fue claro en sus objetivos, puesto tanto en el esquema del técnico Óscar Ramírez como en su club tiene un papel preponderante que lo llena de motivación.

"Le verdad me siento muy contento con mi actuación. Es como reafirmar lo que he venido haciendo, sentir que puedo ser ese delantero que hace falta en la Selección, decir aquí estoy presente y la única manera de hacerlo es marcando goles", confesó Ureña.

El delantero de Palmichal de Acosta aseguró que otra de las razones por las cuales se siente con confianza es el rol que cumple en su equipo en la MLS y las metas que se planteó en la actual temporada. San José es sétimo con 36 puntos en la Conferencia del Oeste con 36 puntos, a uno de los puestos de clasificación a la postemporada.

"Tengo una responsabilidad muy grande en el equipo. Estamos peleando por entrar en los playoff, algo que la institución no logra desde hace cinco años, por lo que todos en el grupo trabajamos muy fuerte y estamos mentalizados en que podemos lograrlo", añadió Ureña.

En cuanto al partido frente a Honduras el próximo 6 de octubre, en el que la Sele necesita una victoria para sellar su boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018, el ariete del cuadro patrio comentó que son pocos días los que faltan y la ilusión es mantenerse jugando y llegar con ritmo.

"A nosotros no nos tiene que interesar más el rival. Solo dependemos de nosotros, creo que nos hemos merecido estar donde estamos, demostramos con buen fútbol que estamos para pelear en la hexagonal. Así lo hicimos al sacarle cuatro puntos a los llamados grandes de la Concacaf, que fueron rivales muy calificados y ahora le toca a Honduras venir, por lo que debemos darle la bienvenida y hacer respetar nuestra casa", puntualizó Ureña.