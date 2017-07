Marco Ureña es más efectivo en Copa Oro que Paulo Wanchope y Rolando Fonseca

Nueva Jersey

Marco Ureña se convirtió este viernes en el futbolista más efectivo de la Selección, en la red, en la Copa Oro, al anotar su cuarto gol en dicho certamen.

En efectividad, el delantero del San José Earthquakes de la MLS supera a Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Wálter Centeno, pues acumula una anotación cada 83 minutos jugados, en promedio.

En el caso de Chope, sumó ocho tantos en esta competición, pero necesitó más tiempo en campo para marcar.

El exartillero jugó 735 minutos en Copa Oro, por lo que promedia un gol cada 91 minutos. Fonseca, en cambio, marcó el mismo número de goles que tiene Ureña, pero cada 167 minutos para perforar las redes, en promedio.

El mejor anotador de Costa Rica en este torneo es Wálter Centeno, quien jugó 1.510 minutos y marcó nueve tantos.

Pate necesitó 167 minutos para marcar cada una de las dianas con el equipo mayor.

Aunque acumula pocas anotaciones en el actual proceso y aún no anota en eliminatoria, la Copa Oro es un torneo que le cae bien al veloz futbolista.

“Los goles siempre llegan en los momentos idóneos. Quería anotar ante Honduras y por dicha definí de buena manera en esa jugada”, dijo Ureña.

En el cotejo ante los catrachos, se aprovechó de un buen paso largo de Kenner Gutiérrez para Rodney Wallace, quien lanzó un centro al área; el futbolista cerró la pinza y luego celebró con euforia la anotación.

Además del gol, fue un buen partido para Ureña, que se movió bien a la espalda de los centrales y retrocedió a colaborar con los volantes cuando fue necesario. En el segundo periodo, la mayoría de pases largos buscaron las corridas del jugador.

“Fue un partido muy táctico y muy controlado, propio de lo que es Honduras. Golpeamos en el momento justo y por eso ganamos”, añadió Ureña.

Hizo énfasis en la necesidad de que el plantel vaya partido a partido, sin adelantarse a los acontecimientos. La siguiente prueba será contra Canadá, el martes a las 5:30 p. m.

"Los torneos cortos son el fuerte mío, me gusta jugar seguido, donde haya poco entrenamiento y jugar domingo, miércoles, doming. Espero seguir anotando en esta Copa. Sé que en Costa Rica hay presión por la falta de delanteros, pero yo he estado tranquilo. La única que tuve fue gol y la gente debe comprender que uno hace un trabajo para que el equipo gane, no solo para que Marco brille", concluyó el artillero.