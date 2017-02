Marcelo 'Popeye' Herrera: 'Perdimos un partido, no la clasificación'

¿Por qué pensar que la Selección puede mejorar?

Confío en mis muchachos y en mi trabajo, así que voy a esperar que mejoren.

Con el ingreso de Andy Reyes y Jimmy Marín el equipo mejoró, ¿cuánto ganan ellos para ser titulares?

Tienen las mismas chances que los otros muchachos, todos tienen posibilidades de jugar. Van a ser valorados para el próximo juego. De momento hacemos el luto de esta derrota porque no nos gusta, pero ya nos metemos a pensar en lo que viene.

¿Veremos rotación y a casi todos los jugadores?

Los voy a valorar a todos. Hablé antes del torneo, durante y lo seguiré haciendo: el objetivo por el que trabajo en Costa Rica es formativo, pero no descuido lo competitivo y queremos clasificar porque acompaña y da credibilidad. Soy consciente de lo que nos estamos jugando, lo que significa para todos. Asumo la responsabilidad, perdimos un partido, no la clasificación.

¿Qué no le gustó?

Hay cosas que no se hicieron y que debían darnos más fluidez. Hay factores que inciden siempre, pero no quiero poner excusas o buscar elementos externos. Hay muchos aspectos para corregir con el día a día y lo que les pasa a los chicos para salir a la cancha. Los muchachos estuvieron a la altura, pero es lógico que hay que ganar.

¿El grupo tiene la madurez para salir adelante?

Sí. Cuando el tico está mordido o dolido es muy fuerte. Estos chicos van a defender los huevos y luego el destino dirá hasta dónde llegamos.

¿Esta derrota puede influir en el público?

Le agradezco a la gente por venir, pero siento una pena muy grande por ellos. Somos nosotros los que los vamos a contagiar para que vengan, aunque lamentablemente el resultado no nos acompañó. No esperábamos esto.

¿Cómo están los muchachos para lo que viene?

No tenemos más chances, la cuota con la que contábamos a favor ya se fue y hay que ganar los próximos dos. Esto es una zona clasificatoria para un Mundial y hasta con cuatro puntos se clasifica, pero vamos a ir a buscar los seis. Confío en la fortaleza de estos chicos.

¿Le sorprendió el planteamiento del rival?

No me sorprendió para nada, sabíamos que iba a ser así y salió como lo habíamos hablado. No soy de los que se queja por factores externos. Felicito al rival porque nos ganó, no tuvimos la capacidad para sacar resolverlo a nuestro favor y seguramente vamos a trabajar para corregir. Las chances están intactas y hay que ganar los próximos dos partidos porque el objetivo es clasificar al Mundial.

Se quedaron fuera del once jugadores que se piensa deberían ser titulares ¿Qué valoró previo al juego para armar la titular?

Dije que ojalá no me equivocara para decir a quien pongo. En estos partidos, cuando se pierde, los que quedan afuera siempre son los mejores, pero cuando se gana se dice que fue un acierto del entrenador. Me encanta que Andy y Jimmy entraran bien, pero también estoy contento con el resto porque hicieron el gasto. Obviamente que quiero ganar, pero si toca perder, que sean con estas ganas.











