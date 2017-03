Marcelo Herrera: ‘No comparto que esta haya sido una Selección Nacional ineficiente’

Marca a presión

¿Qué sensación le dejó esta clasificación, tomando en cuenta las circunstancias vividas en el Premundial?

Tantas cosas, muchísimo aprendizaje, mucho para corregir; aprendimos a manejar el estado de ánimo, no es fácil, hubo muchas circunstancias en el torneo que son difíciles de explicar, cuando se trabajó tanto y no se concretan las cosas como esperábamos.

¿Le parece que con una Selección deficiente se consigue el boleto al Mundial de Corea del Sur, como se dijo?

No estoy de acuerdo con quien lo dijo y lo voy a pelear. Tengo mis respuestas en cuando a eso, no comparto que haya sido una Selección ineficiente, que no hayamos funcionado por pasajes o que no hayamos estado en buen momento, se lo acepto, es parte del fútbol.

LEA: Selección de Costa Rica firma deslucido boleto al Mundial Sub-20

”Nos podemos haber equivocado con una u otra elección o pudo faltar uno o dos muchachos, pero no hay más. Nos costó siempre y ahora nos costó, tampoco creamos que vamos a ganar todos los torneos como si fuéramos el Barcelona o el Bayern Múnich”.

¿Qué deben corregir, porque quedan dos meses y medio para el Mundial? ¿Qué no le gustó de su equipo?

No tuvimos tranquilidad, no supimos manejar los resultados. Salvo este segundo partido ante Panamá, que en el segundo tiempo se nos vinieron encima por una cuestión lógica, no deben olvidar que hace 48 horas jugamos un partido de estas características en que no nos guardamos nada.

”Con El Salvador fuimos superiores, pero no anotamos. Con Honduras fuimos superiores, nos ganaron por bola muerta; no quiero decir que ellos no ganaron bien. Me voy con tranquilidad porque siempre fuimos los dueños del balón, estamos en aprendizaje, en formación.

LEA: Rándall Leal rescató a la selección del desastre

”Ayer pedían mi cabeza; no hace falta que me vengan a echar, con que me digan que terminó un ciclo, me voy para mi casa. La renuncia mía siempre está a disposición, cuando hay algo que no les guste, me voy”.

¿Está cerrado el grupo a caras nuevas para el Mundial? ¿Gerson Torres tiene posibilidad de estar convocado?

Gerson estuvo con nosotros, lo que pasa es que a veces no entienden las decisiones que uno toma, quizás uno se equivoca, él es un jugador bárbaro, pero estuvo muy poco con nosotros.

”Gerson tiene las puertas abiertas, lo que sí les digo a todos los muchachos es que mínimo tienen que matarse, por eso destaco lo de Rándall Leal, es un animal del fútbol; el chico llora por la Selección, eso quiero. El mensaje para Gerson y todos los que quedaron fuera es que tienen las puertas abiertas”.

¿Qué le pasó a Mario Sequeira que se vio inseguro?

Estoy convencido de que cuando empezamos el partido ustedes no querían que Mario atajara, y sacó unas pelotas a los postes.

¿En algún momento del Premundial pensó en enviar a Mario Sequeira a la banca?

Tengo una persona conocida que me hizo pensar. Después del partido contra Honduras no tenía pensado sacar a Mario, mínimo quería ver los goles para corregir, porque creo que es un gran portero, él fue suplente en Saprissa, tiene condiciones, lo que le faltó fue continuidad de partidos. Ese amigo me dijo: ‘Profe, ¿está pensando en cambiar arquero?’. Lo pensé, pero en no hay nada más lindo para un jugador de fútbol que la confianza. Yo creo en los jugadores.

”Hay jugadores que no estuvieron en su nivel. Andy Reyes no tuvo su Premundial, posiblemente Mario tampoco”.