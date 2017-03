Luis Marín: 'Ochoa no tiene con qué limpiarle los zapatos a Keylor'

Asistente de Óscar Ramírez defiende al portero nacional

Marín afirmó este martes que algunos periodistas mexicanos quieren comparar a Guillermo Ochoa con Keylor Navas, pero el portero azteca no tiene el nivel del tico

San Pedro Sula, Honduras

Luis Marín, asistente técnico en la Selección Nacional, salió en defensa del arquero Keylor Navas y de paso le envió un mensaje a periodistas mexicanos.

El auxiliar de Óscar Ramírez estuvo en conferencia de prensa este martes, previo al partido de la Tricolor ante Honduras, y cuando se le consultó por el estado de Navas dijo que hace unos días escuchó a comunicadores aztecas (sin detallar quiénes son) hablando del guardameta tico.

Marín afirmó que para él Keylor es "el mejor portero casi que del mundo" y no tiene comparación con el mexicano Guillermo Ochoa, como dieron a entender los periodistas.

"Como todo ser humano Keylor comete errores, los mismos que cometemos todos en el quipo. Ayer o antier vi unos comentarios de unos mexicanos que comparaban a Ochoa con Keylor y para mí Ochoa no tiene ni con qué limpiarle los zapatos a Keylor, con todo respeto", dijo Marín.

El exdefensor agregó que es importante que entre ticos se defiendan.

"(...) no hay que dejar que estos mexicanos o cualquier otra persona compare un portero como Keylor con Ochoa, decían que qué sería de Keylor si estuviera en el Granada y Keylor viene del Levante, donde fue el mejor portero de España. A Ochoa yo no he visto que le digan que es el mejor portero de España estando en Granada", explicó.

Marín reiteró el apoyo total al portero para el cotejo ante Honduras, a las 3 p. m. en el estadio Francisco Morazán.

"Son momentos, lo apoyamos al 100%, es una persona acostumbrada a la presión, cada tres o cuatro días juega con una presión inmensa. Está tranquilo, sabemos que está en excelentes condiciones y nos va a dar siempre esa seguridad que esperamos ver", concluyó.











