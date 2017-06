Luis Marín: 'Panamá es un grupo diferente, más experimentado y de más recorrido'

¿Cuán diferente es esta Panamá de la que enfrentó Costa Rica en la Copa Uncaf?

Van a utilizar a sus hombres de experiencia, los que son la base de la eliminatoria, como Román Torres, Adolfo Machado, Jaime Penedo, Aníbal Godoy, Blas Pérez, Luis Tejada, Valentín Pimentel y Gabriel Gómez, quienes no estuvieron en la Uncaf. Es un grupo diferente, más experimentado, y tiene más recorrido.

El técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, aseguró que le preocupan algunas bajas para el duelo ante la Sele.

Es cierto que tienen tres bajas en relación con los habituales, pero, lejos de eso, ya hemos estudiado a los jugadores que tienen de recambio, y son de la misma calidad, hasta más jóvenes, más dinámicos, que inyectarán esa sangre joven que es siempre importante.

¿Cómo han analizado la situación de la banda izquierda con Rónald Martarrita, quien viene saliendo de una lesión, y Bryan Oviedo, que llega con más ritmo?

Eso lo estamos analizando. Vamos a ver cómo está Matarrita previo al partido. Lo importante es que tenemos dos jugadores en un buen nivel, que están muy bien, y juegue quien juegue lo hará de manera excelente.

¿Tienen perfilado quién será el hombre en punta de ataque?

Nosotros estudiamos bien a los rivales y, dependiendo de sus características, se decide cuál jugador es más importante para cada partido en específico, dependiendo de cómo son los centrales, cómo defienden, cuáles son sus virtudes y sus defectos. Entonces, a partir de allí, se toma la decisión de si juega uno u otro. Contamos con jugadores que tienen características que nos ayudan, dependiendo del rival.

¿Hay similitud en el estilo de juego entre los panameños y los trinitarios?

Sí, un poco. Por ahí Trinidad, con su velocidad, es importante, pero su contragolpe es diferente al de Panamá. Los dos son equipos que manejan bien el bloque defensivo y tratan de salir rápido al ataque. Tal vez cuentan con características diferentes, pero tienen una idea similar en ese aspecto. Nos tocará como locales llevar el peso del partido, arriesgar más, y es claro que debemos estar atentos a los contragolpes.

¿En estos momentos tienen clara la alineación y los hombres que quedarán fuera del partido?

Tenemos clara qué alineación se va a tener. Ahora será analizar los últimos detalles en estos días, pero está muy claro lo que tenemos que hacer y también, previo el partido, es cuando se tomará la decisión de los muchachos que queden fuera de lista.

¿Habrá pocos cambios en la alineación en los duelos ante Panamá y Trinidad y Tobago?

Hay situaciones especiales que vamos a ver si nos permiten mantener la base. Debemos recordar que hay varios muchachos con amarillas. Ya veremos después del partido ante Panamá. Los dos rivales son similares, pero hay cosas que podríamos aprovechar, que un adversario tiene y el otro no; por ejemplo, Trinidad es un equipo muy veloz.

¿Cambia mucho la planificación al ser la concentración cerrada a partir de este lunes?

Nos beneficia porque nos metemos 100% en los partidos. Hemos tenido tiempo para trabajar más de lo acostumbrado. Con el grupo que llegó anoche (domingo) y los recién incorporados, como Kendall (Waston), (Christian) Bolaños, (Rónald) Matarrita, (David) Guzmán, (Marco) Ureña y Yeltsin (Tejeda), vamos a intentar meterlos de lleno en la idea que queremos en estos tres días que faltan.

¿Con los últimos jugadores que llegaron se realizará algún trabajo físico especial?

No, porque no tenemos mucho tiempo. Ellos son jugadores que debemos dosificar, pero estarán de lleno porque solo nos quedan cuatro entrenamientos y ellos tienen que meterse en la idea para el jueves.

¿Hay alguna condición especial con Keylor Navas, quien apenas se incorporó este lunes?

Keylor viene con ritmo, por lo que no hay ningún problema. Tendrá dos entrenamientos y me parece que estará perfecto, viene motivado, contento, y eso es más importante. Además, hay un trabajo acumulado con él y creo que no hay ninguna condición especial, solo esperando que esté bien.