Legionarios cambian de club para ir a Rusia

Tres seleccionados no alcanzaron ni el 30% de los minutos con sus equipos

Dejar la suplencia, sumar minutos y ganar ritmo de competencia en el año en que se define el boleto a Rusia 2018, movió a tres seleccionados a cambia r recientemente de equipo.

Bryan Oviedo, Marco Ureña y Johan Venegas siguieron el camino que eligió el lateral Cristian Gamboa el año anterior: mudarse de club para tener regularidad.

Antes de firmar con el Celtic de Escocia, Gamboa solo había disputado el 1% de los minutos con su anterior plantel, el West Bromwich inglés, en la temporada 2015-2016.

Actualmente, con la camiseta del cuadro escocés, elevó su participación al 38% luego de 22 jornadas en aquel país.

Por su parte, Oviedo, Ureña y Venegas no alcanzaron ni el 30% de los minutos disputados por sus clubes en el 2016.

Oviedo confirmó ayer a La Nación que uno de los objetivos que lo movió a salir del Everton y fichar por el Sunderland es la Tricolor .

“Tomé esta decisión pensando mucho en la Selección, en que se viene un año importante y por mi deseo de estar en Rusia. Para el Mundial pasado, no pude estar y espero en Dios que ahora sí”, dijo el carrilero.

En el caso de Ureña, su fichaje con el San José Earthquakes de la MLS está precedido por una escasa participación en el fútbol danés.

El futbolista aceptó que el cambio tiene una razón de peso. “Realmente (jugar en la Selección) fue parte de mi decisión de estar acá (EE. UU.). A veces, estar lejos y no jugar no es bueno (...). Vine a tener todos los minutos posibles y a hacerlo bien pues se viene un año en el que el calendario de la Selección está lleno. Siempre es bueno estar con ritmo, mantenerse al 100% y creo que en la MLS puedo lograr la regularidad que siempre he querido”, expresó en su presentación.

En el caso de Venegas, su técnico, Adrian Heath, lo tiene en planes como titular. “Puede cubrir muchas posiciones y es realmente bueno en todas ellas, así que no puedo expresar cuán contento estoy de poder ser su entrenador”, citó.

Luis Marín, asistente técnico de la Sele , analiza de forma positiva el paso que dieron los futbolistas citados. “Para nosotros, es clave que ellos jueguen, es muy importante que el futbolista esté compitiendo porque él gana nivel y a nosotros nos da tranquilidad a la hora de convocarlo”, respondió el exdefensor.

Marín subrayó la relevancia de tener una plantilla con ritmo en un año decisivo.

“Es un año definitorio para clasificar al Mundial, cada partido será una final y por eso necesitamos de todos los muchachos al 100%. No obstante, está comprobado que aunque alguien no juegue siempre, también puede ser tomado en cuenta”. Colaboró Daniel Jiménez











