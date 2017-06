Keylor Navas: 'No hago cosas por jugar de vivo'

Si ya no sale por la puerta de siempre como cualquier tico, si ya no firma autógrafos por doquier, si ya no se detiene para cada selfie como antes, no es porque el Real Madrid, las Champions y demás trofeos se le hayan subido a la cabeza, según advierte. Keylor Navas desearía acercarse a la gente, pero la experiencia le ha dejado claro que la euforia y los tumultos podrían poner en riesgo a los mismos aficionados, especialmente a los niños.

¿Dimensionaba lo que usted significa en Costa Rica? Por ejemplo, con toda la logística que se dio esta vez en el aeropuerto.

Obviamente, uno es consciente que estar en el Real Madrid lleva a muchas cosas, uno se va dando cuenta de camino. Y con lo del aeropuerto, pues he intentado ser lo más normal posible, salir por la puerta donde salen todos porque a uno lo espera la familia, pero muchas veces sale uno y quisiera firmarle a todos, pero no se puede, y entre aficionados y los que hacen su trabajo se pueden golpear. De esta forma no hay golpeados ni problemas. Son cosas que intentamos evitar y estamos tranquilos. Al final es lo que tengo que hacer, porque pasan cosas que uno no quisiera. A veces uno quisiera hacer cosas, pero no se pueden.

¿Los temas de su seguridad los toma con la Federación, el Real Madrid o usted lo decide?

Eso todo se toma en conjunto, como dije, uno va aprendiendo en el camino, uno no piensa que las cosas son de una forma y cuando pasan, de otra; uno no quiere que eso se vuelva a dar. En el Real Madrid dan recomendaciones, la Federación las recibe y las juntan y tratamos todos juntos de tomar la mejor decisión.

Hemos tenido casos... eso no se hace porque a alguien se le iluminó el bombilo, y dijo que había que hacerlo solo por ser jugador del Real Madrid y ¡wow! Vinimos una vez a Costa Rica y pasó lo que pasó, y en México también, son situaciones que tienen que ser así, no es por jugar uno de vivo ni mucho menos, tienen que ser así para seguridad de todo el mundo.

Sé que llegan personas con la ilusión y con sus hijos y quisiera tomarme una foto, como lo hecho muchas veces, pero no siempre se puede, la situación cambia un poco y es mejor tomarse la foto en otro lugar y no donde los niños puedan salir hasta golpeados.

El que lo quiera entender, muy bien, y el que no... pues hay cosas que no son para el entendimiento de todo mundo. Son así, no porque me dé la gana, si no porque tienen que ser así.

¿Cuando viene a Costa Rica se desentiende un poco de las notas que sacan suyas en España?

Periodistas hay en todo lado, cuando estoy allá, hay que escuchar de todo y cuando estoy aquí, también hay gente que le caigo mejor y a otra peor, hay que aguantar muchas cosas, y lo que hago es pedir tranquilidad a Dios y disfrutar de las bendiciones que Él nos puede dar. Al final esté donde esté voy a tratar de ver todo con felicidad, sacar el lado bueno e intentar siempre ser ejemplo para todo la gente que me sigue. No soy perfecto, pero intento que vean algo positivo y poner en práctica todo.

¿Cuánto le ha cambiado su vida en los últimos tres años?

A mí, obviamente, la vida me ha cambiado en cosas porque cuando llegué al Madrid no había ganado ningún título, entonces estoy muy contento. Jugar en el Madrid uno nunca se imagina, pero hay seguidores en todo el mundo. Cuando va a un lugar. uno se da cuenta que lo reconocen en países donde ni se lo imaginaba, el reconocimiento es a nivel mundial y eso ha cambiado.

A nivel personal me siento el mismo de siempre, trato de ser lo más normal posible, disfrutar de todas las cosas. Siempre me acuerdo de donde vengo, donde jugué, donde estuve en mi infancia, mi familia, mis amigos, cosas que están en mí. Trato que se vea más allá de la televisión, que está el Keylor Navas ser humano. Eso es más valioso que todo lo demás y trato de llevarlo con normalidad y disfrutar, la gente que me conoce sabe como soy y los que no, ojalá nos podamos conocer y saquen un criterio personal.

¿Cambiar el chip a Selección es difícil?

Por dicha no vengo de un mes de vacaciones, fue un par de días de celebración, otro de viaje y conozco su forma de organizar los partidos, qué es lo que quiere. La adaptación no es complicada. Yo, contento de estar en la selección de nuevo.

¿Es una motivación jugar en el Estadio Nacional?

Salimos a la cancha a defender nuestros colores, se ha visto reflejado en los partidos que hemos jugado que en casa somos fuertes y tenemos la mentalidad de seguir por ese camino. Ojalá al final del partido estemos todos contentos con la victoria.

¿No estar en Copa Oro es petición del club o es su decisión para ganarse el puesto (en el Real Madrid)?

Nadie me ha pedido nada, son decisiones que se toman con el cuerpo técnico y el futbolista. No es algo que yo diga que no voy a ir a Copa Oro por ganarme un puesto, donde esté siempre intentaré ganarme un puesto. Este año tuve la oportunidad de ser titular, pero siempre me gano el puesto. Vengo de un año largo, de lesiones y a veces necesitamos espacio para afrontar un año que viene que será difícil, intentar estar en el mundial, esperemos no tener vacaciones para ir al mundial, pero son cosas que uno tiene que manejar para que la gasolina alcance y seguir en esto que es exigente.

¿Zidane fue determinante en el buen nivel que tuvo en el cierre de temporada?

Siempre tengo que estar agradecido con toda la gente que me ha apoyado, a Zidane tengo que darle gracias y siempre intento agradecerle la confianza que me da jugando lo mejor posible, para que sus decisiones sean respaldadas con el trabajo que uno hace. Sí tiene mucho que ver con él esa confianza que me ayudó a salir, también mis compañeros y mi familia, son tantas las personas que les tengo que agradecer y Zidane es una de ellas.

¿Es diferente comunicarse con la defensa del Real Madrid y con la de Costa Rica?

El idioma es el mismo, en los partidos si bien es cierto no son iguales, muchas situaciones son parecidas, en caso de hablar con los defensas mi trabajo es el mismo en selección que con Real Madrid, se trata de comunicar cualquier jugada a los defensores para contrarrestar el peligro. Los compañeros de selección los conozco desde hace muchos años y en Madrid poco a poco los voy conociendo más, ya tengo tres años y sea como sea eso me da la facilidad de aprender a la hora de comunicar y jugar.

¿Este microciclo ha sido más de regular cargas por todo el trabajo que trae de la temporada?

Hemos intentado hacer de las dos cosas, descansar bien que creo es super importante, pero también hay que entrenar, no se puede solo descansar, uno también necesita estar en la cancha con compañeros pero tanto con todo el cuerpo técnico hemos hecho las cosas bien, coordinadas y tener un balance para poder llegar al 100%.

¿Cuáles son las principales peligros de la delantera de Panamá?

Ellos tienen jugadores bastante rápidos, habilidosos, sabemos que son fuertes en balón parado y hemos trabajado esas cosas, sabemos en lo que nos pueden hacer daño, el equipo lo tiene muy presente y esperamos hacerlo de la mejor manera para manejar esas situaciones.

¿Es Costa Rica el grande Concacaf, como han dicho muchos?

Pienso que siempre los comentarios positivos se agradecen pero sabemos y somos conscientes de lo que nos ha costado llegar a donde estamos. No nos creemos ni más ni menos que nadie, vamos con la misma humildad que nos ha llevado donde estamos, no nos sentimos ni más ni menos que nadie, iremos a buscar los tres puntos, que es lo importante.

¿Cuánto le sirvió tener el respaldo de sus compañeros del Madrid en momentos complicados?

Para mí es super bueno, obviamente a todos nos gusta que cuando estamos en momentos complicados haya gente, lo normal es que esté la familia y algunos amigos, pero cuando hay mucha gente, sobre todo compañeros, eso motiva, porque son los que uno ve día a día y ver que siempre están con uno y nunca dudan de la capaciddad y saben que los futbolistas en algún momento pasan malos ratos. Se agradece a Dios que ponga esas personas que lo ayudan.

¿Es Keylor Navas el mejor portero de América?

Yo no voy a responder lo que la gente quiere que diga, diré lo que siempre he pensado y sentido y lo que siento es que tengo que trabajar sempre, tener humildad con mis logros, tengo que saber que en el fútbol uno muchas veces está bien y otras mal, tengo que disfrutar lo que vivo. Dios me dio un talento que trato de aprovechar y exigirme al máximo. Mi mentalidad va más allá, en todas estas regiones hay porteros increíbles, de los cuales he aprendido y respeto. Estoy feliz con mi trabajo y hasta que juegue fútbol voy a seguir mejorando y esforzándome para ganar títulos colectivos que es para lo que uno trabaja, los títulos individuales son bonitos, pero escogí un deporte colectivo. Trato de ayudar al equipo y que mi trabajo se pueda ver bien valorado.

¿Cuál es la diferencia de defender la portería del Real Madrid y la de Costa Rica?

Estar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad y en todos los equipos que he estado siempre he tratado de dar lo mejor de mí para que las cosas salgan bien y devolverle al club esa confianza que depositan en mí y estar en la selección es un sentimiento, es el lugar donde nací, donde crecí. Cuando estoy en el Bernabéu u otros estadios y veo banderas en el estadio es super emocionante, es una de las cosas que a mí más me llena, el ver que en ese lugar hay banderas de Costa Rica en ele stadio, pero ya no van solo por que salió una oportunidad o porque tenían plata y pudieron ir a final de champions, si no que van por eso y porque hay un costarricense. A mí es que eso hasta ganas de llorar de emoción me dan de la emoción.

Para mí defender el arco de la selección es todo, yo no digo, bueno ya estoy en el Real Madrid, gané una Champions y ahora voy a la selección ahuevado, mentira, el que piense eso no sabe lo que es sentir los colores de una camiseta, las cosas pueden salir mejor o peor, es fútbol, pero que uno venga con la intención de que en el club lo doy todo y en la selección no, están equivocados. Hay gente que no lo sabe porque nunca ha defendido los colores pero los que sí, saben de lo que hablo.