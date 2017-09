Keylor Navas: 'Uno no se siente invencible'

Alajuela

Las tapadas salvadoras de Keylor Navas fueron determinantes para que Costa Rica ganara en Estados Unidos con doblete de Marco Ureña y que empatara 1-1 con México, en la recta final del camino hacia Rusia 2018.

Atento con la afición, firmando autógrafos y tomándose su tiempo para conversar con la prensa, el arquero tico del Real Madrid llegó al aeropuerto Juan Santamaría para emprender su retorno a España, este miércoles.

Su estado físico y mental fueron claves para que la Sele esté a un paso de sellar su clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Uno no se siente invencible, pero sí se siente preparado para afrontar cualquier situación, eso da muchísima confianza, entonces el sentirse uno que está en condiciones de poder resolver alguna jugada ayuda bastante, obviamente no se puede pasar a un nivel de prepotencia, pues en cualquier momento le pueden hacer un gol, pero hay que estar preparado para evitarlo", afirmó el portero.

Navas se va contento, porque Costa Rica puntuó en Nueva Jersey y en el Estadio Nacional.

"Hicimos un gran trabajo, un gran esfuerzo, nuestra meta era ganar los dos partidos. Lamentablemente no se ganó el último, pero nos vamos muy tranquilos, con la conciencia tranquila de que dimos lo mejor que podíamos, pero hay que seguir y ahora hay que pensar en el cotejo contra Honduras".

Ese reencuentro con la selección que dirige Jorge Luis Pinto está pactado para el 6 de octubre y dependiendo de los resultados, ese día podría darse la clasificación de la Tricolor y prácticamente la eliminación de Honduras.

"A mí eso no me interesa mucho, yo no pienso en dejar fuera a nadie, lo único que pienso es en que podamos clasificar al Mundial, yo quiero ir a otro Mundial, quiero que Costa Rica esté ahí y entonces si tenemos que ganar un partido no es por dejar fuera a nadie, cada quien defiende lo suyo y vamos a defender nuestra camiseta, nuestra selección, nuestro país y eso es lo más importante, es lo único que importa".

Navas está acostumbrado a jugar fecha a fecha en escenarios de primer mundo, pero confiesa que para él eso es igual de especial que cuando defiende la puerta de la Selección en La Sabana.

"Siempre la sensación de jugar en grandes estadios es muy linda, hay estadios que tienen mucha historia, mucho renombre y para muchos futbolistas son sueños cumplidos cuando se puede jugar ahí, pero también hacerlo en el Estadio Nacional es algo único, estamos representando al país, estamos con toda nuestra afición y creo que eso es un sentimiento muy lindo", destacó.

"Estoy muy tranquilo, feliz de poder disfrutar del fútbol, yo creo que somos privilegiados, me siento con mucha confianza, con ganas de seguir disfrutando de esto y ojalá que podamos seguir en este nivel", Keylor Navas.

En cuanto al morbo que había sobre el duelo en el arco entre Navas y Guillermo Ochoa, el tico dijo que eso solo existe a nivel de medios de comunicación.

"Los partidos siempre son lindos y cuando uno hace las cosas bien, creo que a todo mundo nos gusta y se disfruta bastante. Dentro de la cancha uno tiene rivales, pero afuera puede hacer amistades y tengo amistades en la selección de México, con Chicharito (Javier Hernánez) fuimos compañeros y tenemos una amistad más allá del fútbol. Y con Guillermo nos reímos un poco de todo, las historias que ustedes (periodistas) inventan, yo creo que son los únicos que en sus mentes ven rivalidades", citó.

Y agregó: "Nosotros sabemos lo que es luchar, lo que es saber defender lo que es nuestro y al final cada quien trata de hacer las cosas lo mejor posible y de todo se puede aprender. Creo que él (Ochoa) es un gran portero y cuando estuvo en España y ahora en su equipo, yo siempre le deseo lo mejor, yo creo que al final él también es un orgullo para su país, a nivel de nuestra región y nos representa a todos los que somos de esta área".

En una entrevista con Marca, el guardameta italiano Gianluigi Buffon expresó que el tico es toda una garantía para el Real Madrid.

"Keylor es un gran portero. Con él han ganado dos Champions seguidas y ha sido importante; entonces no creo que haya necesidad de que contraten a otro. Los resultados lo avalan", citó Buffon.

Ante esas palabras, Navas dijo: "Uno lo agradece, siempre que la gente valora el trabajo que uno hace, hay que decir gracias, voy a seguir luchando y tratando de ser mejor cada día y ojalá que pueda seguir muchísimos años en el Madrid".

Para el sábado, los merengues recibirán al Levante, club en el que actuó Navas. El cotejo será a las 5 a. m.

"Un partido lindo, yo creo que jugar contra un exequipo es algo bonito y ahora hay que afrontarlo con ganas de ganar, defender nuestra camiseta y seguir avanzando en la liga", finalizó Keylor.