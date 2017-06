Jugadores consideran que la gente le exige más a esta Selección Nacional por lo que ha logrado

Pese a estar en la segunda posición de la hexagonal final de la Concacaf y tener un panorama abierto para asistir a Rusia 2018, las críticas hacia la Selección Nacional por su desempeño ante Panamá y Trinidad y Tobago son altas.

Los jugadores de la Tricolor sienten que ese tipo de críticas son normales, pues los logros alcanzados por este grupo de futbolistas están en la cúspide de la historia del balompié nacional.

Lo hecho en Brasil 2014, los triunfos ante México en la eliminatoria pasada y contra Estados Unidos en la actual, hacen que las comparaciones se disparen cuando los resultados no son los esperados.

"Hay calidad en este equipo, la gente también vive un poco de lo que pasó en el 2014 y es válido, pero hoy en día tenemos una gran Selección, un gran técnico y tenemos con qué responder", explicó el defensor Francisco Calvo.

Para Calvo, otro de los factores que influyeron en el nivel del combinado patrio fueron los rivales que enfrentó Costa Rica en estas dos fechas.

"Enfrentamos dos buenos rivales, quizá no fueron los dos mejores partidos, pero estamos en segundo lugar. Somos conscientes de lo que nos queda y dependemos de nosotros mismos para ir a un mundial", agregó Calvo.

Argumentos. Los jugadores explican que no todos los partidos van a ser goleadas como la que se presentó de 4-0 ante Estados Unidos y que hay días en los que lo importante será el marcador.

"No fueron los mejores partidos que hemos tenido, no costó ante Panamá y también contra Trinidad. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que jugamos bien, pero al final son eliminatorias y no importa si se juega bonito o feo, hay que sacar puntos", comentó Cristian Gamboa, lateral derecho de la Sele.

Otra de las justificaciones que plantearon los jugadores de la Selección Nacional fue el mes en que se disputó esta fecha FIFA, ya que está ubicada en el cierre del torneo nacional y de las competiciones en Europa, lo que genera que los jugadores vengan en una curva de rendimiento descendiente.

"La eliminatoria no es fácil y la gente tiene que entender eso, lo importante era ganar. Es un mes (junio) complicado, pues vienen todos los jugadores con 60 partidos en el año y es un momento en el que el cuerpo le pide descansar", argumentó Marco Ureña, delantero nacional.

Costa Rica se coloca en la segunda posición de la hexagonal con 11 puntos en seis partidos y faltan cuatro fechas para definir los tres clasificados directos y la selección que jugará el repechaje frente a un equipo de Asia.

El equipo de Óscar Ramírez disputará la Copa Oro, torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos del 7 al 26 de julio y posteriormente enfrentar la fecha FIFA de setiembre ante los estadounidenses el 1.° de setiembre como visitante y el 5 de setiembre en casa ante México.