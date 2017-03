Jorge Luis Pinto: 'Tenemos que ganarle a Costa Rica como sea'

El colombiano no tiene duda de que su equipo tendrá una cara muy diferente a la mostrada en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

El técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, asegura que su selección reaccionará ante Costa Rica, en el partido de martes (3 p. m.), en el estadio Francisco Morazán.

Pinto no tiene duda de que la 'H' tendrá una cara muy diferente a la mostrada ante Estados Unidos, en la goleada de 6-0.

¿Qué reacción podemos esperar de la selección ante Costa Rica y en qué se ha enfatizado?

La verdad no había hablado mucho después del partido. Sentimos vergüenza y pena con todos, pero hay una reacción y esa reacción tiene que hacerse sentir mañana en un partido importante, díficil y duro. Tenemos que hacer las cosas mejor, estar más atentos, más concentrados y más dispuestos. Las ventajas que dimos en unos aspectos técnicos y tácticos no se pueden dar otra vez. Este es un partido que representa muchísimo para nosotros, para la tranquilidad en este camino hacia Rusia 2018.

¿Ya tiene claro cómo jugará mañana?

Sí. Claro lo tengo, modificar radicalmente en dos o tres días, de la noche a la mañana, a un equipo no se puede, ni lo hago. Los jugadores experimentados, con vivencia deben estar en el partido, porque son los que nos van a dar respuestas en las necesidades de momentos duros que hay que saberlos responder con personalidad y fútbol. De pronto el joven tiene fútbol, pero el experimentado debe sacar su fútbol, la personalidad y el temple que se necesitan.

¿Cómo cambiar después de lo sucedido en Estados Unidos? ¿Tiene Honduras los jugadores para enfrentar este partido?

Sería absurdo que le dijera a estas alturas que no los tenemos, los tenemos, sin duda. Los errores que se cometieron no son propiamente de calidad de jugadores, si no de concentración, de atención. A pesar de que nos hicieron seis goles hubo cosas buenas, como le hablé al equipo. Hubo grandes errores y lo primero es saber corregir esos errores, porque la actitud tiene que cambiar, porque la disposición y la concentración tienen que ser mucho mejor que en el juego ante Estados Unidos.

¿Lo presiona más esa derrota ante Estados Unidos?

No es que nos presiona, pero tenemos que tener la actitud para enfrentar este partido. Costa Rica es un equipo difícil, es bueno, no es fácil, y eso hay que saberlo controlar, saber atacar... Como locales tenemos que proponer y buscar el partido, no hay duda, lo vamos a hacer. La reacción del grupo ante estas equivocaciones es total, es consciente, sabemos los errores que cometimos y sin duda habrá otra reacción, otra actitud.

¿Qué puede marcar diferencia en el equipo costarricense?

La improvisación que ellos tienen, el trabajo táctico de ellos es muy bueno. Marcará diferencia el que sepa dobletear el sistema defensivo, porque ambos equipos se saben defender bien, a pesar de los errores que cometimos en Estados Unidos... creo que el que sepa sobroponerse a jugarle al sistema zonal y sacarle provecho, lo hará mejor.

¿Cuánto podría pesar el conocimiento que usted tiene de la selección de Costa Rica y que los futbolistas ticos tienen de usted?

Ambos podemos sacar provecho de eso, pero la improvisación que tengan los jugadores no es importante. La explotación de lo que se puede hacer de los sistemas, el que mejor lo haga va a sacar provecho. De pronto nosotros con menos espacio, ellos con más espacio, no hay duda, y tienen hombres rápidos y desequilibrantes que debemos controlar.

¿Ya están recuperados los jugadores de ese golpe ante Estados Unidos?

Eso lo da el fútbol y el jugador tiene que saber entender eso y vive esas circunstancias. No es el primer partido que vamos a jugar, ni ellos ni yo, después de un partido que se perdió mal. La reacción tiene que notarse, no tengo duda que tengo un grupo profesional que va a hacer sentir esa reacción.

¿Qué le diría a la afición de Honduras, la cual también está golpeada?

Tiene que haber una reacción y la vamos a hacer, es un partido duro, todos los partidos Honduras-Costa Rica fueron duros siempre. Lo vamos a dar todo, no vamos a ahorrrar una gota de sudor. No arrasar como locos, porque tenemos al frente un equipo que nos puede robar la espalda pero sí a manejar el partido, a controlarlo y ganar como sea.

¿Le puede sacar provecho Honduras al apoyo de los aficionados el factor del clima?

Sin duda no, es el ambiente donde jugamos, al cual le tenemos que sacar provecho, el ambiente del estadio me gusta mucho, vamos a tener al jugador sintiendo más a la afición y eso es clave para el futbolista.

Pase lo que pase usted sigue como entrenador ¿Sigue dispuesto a eso?

La pregunta que me la hagas después, hoy contesto con gusto del partido, no analizo el futuro o que puede pasar. Solamente tengo una premisa en la cabeza, que es ganarle a Costa Rica como sea, asegurar los tres puntos.

¿Qué Costa Rica espera?

Un Costa Rica ordenado, el partido que hicieron con México no es malo. Dentro de la caratecterísticas que se manejan en el sistema que ellos conocen muy bien, han evolucionado. Sacando dos o tres jugadores llevan tres años jugando así, han madurado mucho, tienen buen roce, es un buen equipo, siempre le he dicho eso a mis jugadores.

¿El partido es mejor meterlo en la parte táctica o en la parte emocional?

En las dos, el que mejor disposición táctica tenga para vencer lo uno o lo otro, ellos controlarnos o nosotros superarlos, gana el partido.











