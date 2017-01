Jorge Luis Pinto: 'Le dije a Óscar (Ramírez) que tiene un buen equipo'

Copa Centroamericana 2017

¿Qué análisis hace de su primer enfrentamiento a Costa Rica?

Cuando estaba en Costa Rica siempre dije que los partidos contra Honduras eran bravos; ahora digo lo mismo.Fue un partido bien disputado. En el primer tiempo hubo más cosas de nosotros; en el segundo, Costa Rica tuvo más dominio.

"Sabíamos que Costa Rica debía darlo todo para buscar una fórmula ganadora para llegar a la primera posición. Un empate agradable. Vamos a esperar los demás resultados para ver si nos dejamos el título".

¿Se queda con el segundo tiempo como simulacro para la hexagonal?

No. La hexagonal es otra historia, tanto para Costa Rica como para mí; falta gente y son otras circunstancias. No es comparable.

¿Después del gol le faltó agresividad a Honduras o fue una orden suya replegarse?

Ni un accionar de los jugadores ni una decisión mía. Uno no puede creer que tomé la decisión de meterme atrás. Costa Rica nos presionó y buscó el partido porque no le servía el empate. A nosotros sí nos servía.

¿Qué le pareció el sello actual de la Selección de Costa Rica y cuánto ha cambiado en relación a la que usted dirigió?

Se lo dije a Óscar, tiene buen equipo, del resto no tengo nada más que opinar. Me parece que Óscar es quien tiene que opinar. Las comparaciones no son buenas en la vida, soy respetuoso del trabajo que él está haciendo.

¿Qué significa para usted estar cerca de su tercer título en Uncaf?

Es una alegría, pero hay que ganarlo. Quedan dos juegos, hay que esperar lo que pasará. Mi sueño es ganar mi tercer título, obviamente con Honduras; en el fútbol hay que ganar siempre y estamos cerca de hacerlo.

¿Qué opina de que el técnico de México, Juan Carlos Osorio, haya venido a ver a Honduras y Costa Rica de cara a la eliminatoria?

Ese es un oficio de todos los técnicos. Yo el martes me voy a ver a Estados Unidos. Me alegro que haya venido a la provincia, como decimos en mi país.

¿Fue cierto lo que dijo Bolillo Gómez, que usted le afirmó que Panamá compró los árbitros en el pasado juego eliminatorio?

No tengo una palabra que hablar. Lo que tenía decir, se lo dije a él como hablamos los hombres, frente a frente y a un metro de distancia. Él puede decir cosas, él me dijo cosas a mí pero he sido respetuoso.

"Fue un momento feo, tengo que reconocerlo, no pensé que él reaccionara así. A ustedes los medios y a todo el mundo mis disculpas; el tema fue con él, no con Panamá. ¿Está claro?".











