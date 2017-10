Jorge Luis Pinto: 'Sé que el repechaje lo vamos a lograr, no les quepa la menor duda'

El técnico de la selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, reconoce que está muy dolído por el empate en el último minuto ante Costa Rica, pero no baja los brazos en pro de llegar a Rusia 2018.

Pinto criticó la decisión del árbitro César Ramos de reponer seis minutos, pues considera que no se perdió tanto tiempo en el trámite del partido.

¿Cómo explica que su equipo no pudo sostener el marcador?

Estamos golpeados, indudablemente, reconocemos la virtud de ellos al abrirnos la cancha cuando estábamos muy pendientes de la pelota sobre Waston. De ahí fue la entrada de jugadores que van bien en el juego aéreo, lo habíamos analizado que era la única manera en que nos podían hacer el gol. Seguiremos aprendiendo, seguiremos trabajando.

"Desafortunadamente son momentos de fútbol y estamos inmensamente tristes porque es uno de los mejores partidos que ha jugado Honduras conmigo. No es fácil enfrentar a Costa Rica, tiene cosas importantes, les quitamos el balón en tramos durante los 90 minutos, de pronto hay signos de cansancios y los famosos tiempos que los árbitros reponen, en Panamá fueron nueve, no sé donde donde fueron siete u ocho.

"Creo que no hay ningún periodista que diga que tenía que reponer seis minutos, pero bueno, así es el fútbol. Yo siento que no fue correcta la determinación del árbitro desde ningún punto de vista, hicieron un gol legítimo, pero me voy satisfecho porque los jugadores míos lo dieron todo, tiene que quedarnos la consciencia tranquila, jugamos muy buen fútbol, controlamos a jugadores de Costa Rica. Nos queda como recuerdo un gran partido, no la forma como el árbitro repone la cantidad de tiempo".

¿Siente que le robaron?

Yo no quisiera decir eso, porque sé que están esperando que hable para meterme una sanción y todavía falta un partido, sé que el repechaje lo vamos a lograr, no les quepa la menor duda. Es un momento en el que no puedo perjudicar al equipo y yo de alguna manera soy importante desde la línea. Lo que he visto desde que empezó la cuadrangular es histórico, ni en Surámerica te dicen tantas cosas.

¿Cómo ve las opciones de Honduras?

Las opciones de Honduras son ganarle a México como sea, que Costa Rica haga un buen partido en Panamá, que defienda su dignidad. A nosotros nos corresponde ganar como sea y el destino dirá si somos los llamados al repechaje o no.

¿Cuál es el principal argumento de Honduras para enfrentar a México?

Jugar bien al fútbol, atacar, analizar, lo de hoy fue una buena muestra de lo que es Honduras y lo podemos ratificar ante México.

¿Cómo trabajar el ánimo de sus jugadores para el partido ante México?

Están golpeados, muy golpeados. Así es el fútbol, te permite una nueva revancha el martes y sé que esa revancha la vamos a tener, con orgullo, dignidad, amor a la camiseta, lo vamos a dar todo.

¿Cómo enfrentar a Juan Carlos Osorio?

Jugando al fútbol, atacando, teniendo mucho orden. No es nuevo lo que hicimos hoy, un muy buen equipo posicionado, con buen volumen de juego. Estamos con todo para este partido.

¿Le queda ilusión de poder pelear por el repechaje?

Si, tenemos que jugar bien para poder ganar, reafirmar lo que hicieron los jugadores, saber enfrentar a México, presionarlo y quitarle la pelota. Vamos a salir a buscar el partido porque es la última opción que nos queda.

¿Qué opina de que Costa Rica pueda descansar a sus titulares para enfrentar a Panamá?

Preguntele a él (Óscar Ramírez), yo no tengo que opinar de eso. Que don Óscar haga lo que crea conveniente. No tengo que contestar a eso.