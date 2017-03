Cuatro dardos de Jorge Luis Pinto a integrantes de la Selección Nacional

Eliminatoria Rumbo Rusia 2018

Desde su salida del banquillo de la Selección Nacional el 24 de julio del 2014, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto ha hablado poco de Costa Rica, pero sus dardos han tenido nombres y apellidos.

El ahora entrenador de la selección de Honduras se ha referido en cuatro oportunidades a situaciones con la Tricolor. No oculta sus buenos momentos y ha derramado lágrimas en más de una entrevista a medios internacionales cuando revive la gesta del Mundial de Brasil 2014.

Son cuatro las críticas puntuales que ha hecho Pinto. Las dos más frontales han sido a Bryan Ruiz y Keylor Navas, dos capitanes de la Sele.

1. Indirectas a su cuerpo técnico

El 24 de julio del 2014, en rueda de prensa, todo transcurría con normalidad hasta que habló de su principal razón para no continuar en el banquillo nacional, la cual fue la elección de los asistentes técnicos. En ese momento fueron Paulo César Wanchope y Luis Marín.

En esa oportunidad, Pinto aseguró que un miembro de su cuerpo técnico les solicitó a los directivos de la Fedefútbol su salida desde hace más de un año.

"En el cuerpo técnico no tienen mi método. Nosotros hablamos claro las cosas. En el cuerpo técnico he tenido diferencias porque no comparten aspectos; no comparto actitudes delicadas. Duré año y medio sufriendo. Un integrante del cuerpo técnico pidió que me sacaran hace año y medio. Entonces, cómo le parece eso, pueblo costarricense, cómo le parece eso", cuestionó el DT.

Y agregó: "Tuve año y medio de sufrimiento, tuve que dormir con el enemigo en medio. Si no puedo elegir un cuerpo técnico a mi gusto, no puedo estar aquí. Sufrí, perdí confianza, me sentí solo, pero di la pelea. Unos me apoyaron, pero me pasó eso y eso no me pasó más. Prefiero aguantar hambre, por eso me voy".

2. Se defendió de las críticas

La reacción de los seleccionados no se hizo esperar luego de las declaraciones de Pinto. Cuatro días después de su salida, el estratega respondió a las críticas de los futbolistas.

Por ejemplo, en redes sociales Joel Campbell escribió: "Yo apoyo la exigencia,el sacrificio y la disciplina, pero no la dictadura... No confundan una cosa con la otra".

Ante reacciones como esas, Pinto escribió una carta desde Alemania en su sitio web jorgeluispinto.com, en la que asegura que solo tenía mano fuerte, mas no era dictador.

"Escribo estas líneas desde Mannheim (Alemania) donde me encuentro como invitado especial en el Congreso Internacional de Entrenadores para compartir la experiencia del Mundial de Brasil gracias al resultado que obtuvimos con la Selección", señaló Pinto.

Y continuó: "Si ser estricto con la disciplina y no dejar nada al azar me hace una mala persona como algunos están insinuando en los últimos días, entonces lo soy... Si hablar con un tono fuerte y tener carácter es ser grosero, entonces lo soy...".

3. Criticó actuación fuera de la cancha de Bryan Ruiz durante el Mundial

El 15 de febrero del 2016, en entrevista con la cadena Fox Sports Colombia, el exseleccionador arremetió contra el capitán patrio: Bryan Ruiz.

En dicha ocasión, Pinto afirmó que uno de los mejores jugadores ticos en la cita mundialista "estuvo de luna de miel en el Mundial".

"Usted qué opina —y le he preguntado a mujeres y hombres—, que yo haya tenido un jugador en el Mundial de luna de miel, a Bryan Ruiz", citó el cafetero.

Y añadió: "Yo no lo permití, llegamos a un acuerdo de entendimiento, pero fue el choque con él y dos amigos más, de que hasta las 10 (de la noche) podían estar en el lobby del hotel. A las 10:30 p. m. y casi a las 11 p. m. seguían ahí y me tocaba a mí ir a buscarlos porque ningún asistente técnico lo hacía. 'Oiga señor, a dormir, oiga señor, a dormir', les decía".

4. Cuestionó liderazgo de Keylor Navas

El 12 de marzo anterior, en el medio de comunicación catracho Cinco deportivo TVC, el entrenador cafetero aseguró que Navas carece de liderazgo.

"¿Le conozco sus puntos flacos? Pues sí, el arquero debe liderar dentro del juego", sentenció Pinto en alusión a que el arquero del Real Madrid no posee esa característica en el esquema de la Tricolor.

Navas pasa días complicados en el cuadro merengue, aunque su titularidad no es punto de discordia en el once del técnico Óscar Macho Ramírez.











Comparta este artículo Deportes Cuatro dardos de Jorge Luis Pinto a integrantes de la Selección Nacional Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Cuatro dardos de Jorge Luis Pinto a integrantes de la Selección Nacional Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.