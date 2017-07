Jorge Luis Pinto: ‘Costa Rica se defendió, era lógico’

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto salió satisfecho con el accionar de su equipo pese a la derrota por 1-0 en el arranque de la Copa Oro.

¿Cómo analiza el partido?

Vieron dos equipos que se entregaron con fútbol. Nos vamos contentos por lo que hicimos en el terreno de juego. En el primer tiempo jugamos muy bien, tuvimos opciones pero no las metimos. Me voy contento, me parece que el primer tiempo fue extraordinario, utilizamos más o menos tres sistemas, me gustaron los cambios, que lo hicieron bien, debutaron dos jugadores con la selección y eso no es fácil.

¿Qué tanto le deja este juego para el resto de la Copa?

Muy bueno para mí y para los jugadores; lo único malo fue que no hicimos los goles, lo demás es muy bueno, con bloques defensivos y manejo de la pelota. Costa Rica se defendió y era lógico, porque tenía que defender el resultado.

¿Lo sorprendió el planteamiento de Costa Rica?

Había visto algunos partidos, hace un año jugaron así ante Estados Unidos en la Copa América Centenario. Las variantes que hicieron fueron buenas.

¿Le preocupa la definición de su equipo?

Es bueno tener las opciones pero me preocupa no definirlas bien. Albert Elis es un jugador joven y tuvo buenas opciones, Quioto tuvo un gran juego pese a los fallos.

¿La definición fue la clave para que Costa Rica ganara?

Sin duda, las opciones las tuvimos, con jugadas muy claras; ese es el fútbol.

¿Este juego es un previo del juego eliminatorio de noviembre?

Sí, son partidos bravos exigentes y duros. Son duros, fueron duros y van a ser duros. En la eliminatoria se nos va a presentar una oportunidad porque es de vida o muerte para nosotros y esto nos da ideas de ese juego.