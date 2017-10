Johnny Acosta está curado de la acusación de 'argolla'

San Rafael de Alajuela

Johnny Acosta sabe cómo manejar la crítica. Tiene esa experiencia extra que dan los años en el fútbol, tanto en la cancha como en los micrófonos. Con las estadísticas a su favor, le importan poco los cuestionamientos, incluso si alguien cree que está en la Sele por 'argolla' con el Macho Ramírez.

Señala qué hay que ver los números en frío. Es uno de los más regulares de la Sele con 1080 minutos en doce partidos camino a Rusia 2018 y ha concretado una anotación. En los juegos de la presente eliminatoria con Acosta en el campo, el rendimiento del equipo es del 75%, un porcentaje que no muchos jugadores disfrutan.

"Si un jugador ha rendido en la Sele es por algo", expresa con tranquilidad. Sabe que ha sido fundamental en la idea del técnico Óscar Ramírez.

Acosta se ha ganado un campo regular en el once del Macho, a puro esfuerzo en un camino mundialista que no ha sido nada sencillo y que está pronto a culminar.

Lea también: Jorge Luis Pinto sobre afición tica: 'Siento gratitud, pero por encima está el partido'

Es claro al manifestar que su principal tarea es entender la idea del cuerpo técnico y practicarla lo más cercano a la perfección, para retribuir la confianza que le tienen, pues ha jugado en posiciones diferentes. Incluso hasta de lateral izquierdo en el juego ante Jamaica (1-1), partido en que anotó el tanto del empate.

"Estoy muy contento de estar en la Selección junto a grandes jugadores. Feliz por la oportunidad que me regala el cuerpo técnico y la credibilidad que han tenido en mí. Siempre lo he dicho, el fútbol es de gustos, para unos usted puede ser bueno, malo o regular, lo que me toca es responder en la cancha. Yo creo que los números son fríos y son los que hablan, no tengo porqué demostrarle nada a nadie. Lo único que tengo que hacer es devolver esa confianza que me ha dado el cuerpo técnico", manifestó.

El zaguero tiene cupo fijo en la Tricolor, sin importar si la competencia en su puesto venga de un jugador local o del extranjero. "Aquí todos somos Selección, no importa si se juega en Italia, España o Inglaterra. Todos somos iguales y jalamos hacia un mismo objetivo".

Le puede interesar: Cristian Gamboa cree que pagó con inactividad escoger a la Sele sobre el Celtic

En su criterio, ha aprovechado cada oportunidad que le ha entregado el jefe del banquillo patrio. En algunos juegos ha sido central, pero también ha tenido la función de ser contención, para liberar a algún otro volante y que este vaya al ataque.

Es consciente que el fútbol es de oportunidades. En ocasiones puede ser ingrato, pero también da su recompensa para quienes saben esperar y tienen una cuota de sudor extra en cada práctica.

"Creo que he aprovechado las oportunidades. Creo que el fútbol es de oportunidades, aveces da una, dos o tres, pero otras no da ninguna". Precisamente por esto, recalca que disfruta al máximo ser seleccionado nacional.

También reveló que conoce la idea de Ramírez desde que estaba en las ligas menores del Saprissa, cuando el entrenador era Hernán Medford.

Lea: Falta de seguridad fue ‘el punto de quiebre’ para suspender juego de la Selección

En oportunidades, Acosta entrenaba con el primer equipo del Monstruo y ahí fue cuando comenzó a desarrollar la idea del Macho.

"El fútbol es de entender y acatar lo que el entrenador quiere lo más rápido posible. Yo siempre le he entendido muy rápido lo que él (Ramírez) quiere", concluyó.

Acosta está a las puertas de ser titular en el partido de este sábado a las 4 p. m. ante Honduras en el Estadio Nacional y lograr el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018.