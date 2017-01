John Jairo Ruiz y Deyver Vega reconocen que quedaron debiendo en la Uncaf

Selección Nacional de Costa Rica

John Jairo Ruiz y Deyver Vega no cumplieron las expectativas que sobre ellos caían antes del inicio de la Copa Centroamericana 2017.

Ambos llegaron con la etiqueta de legionarios y se esperaba que sobresalieran e hicieran méritos para ganarse un cupo en la Selección que disputa la hexagonal clasificatoria para Rusia 2018.

Unos cuantos chispazos fue lo único que mostraron Ruiz y Vega, quienes reconocen que quedaron debiendo.

LEA: José Guillermo Ortiz hizo puntos para ser alternativa en la hexagonal

"En lo personal creo que por una u otra razón no me salieron las cosas bien, igual estaba en una posición que no es la mía, no me excuso ni nada pero en lo personal sí me voy un poco insatisfecho", explicó Ruiz.

El atacante del Estrella Roja de Serbia es uno de los jugadores en el que hay más esperanzas de que se meta en el grupo que disputa la eliminatoria, pero en el torneo de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf) no brilló, en parte porque jugó de delantero centro, cuando su fútbol resulta más vistoso recostado a una de las bandas, donde puede explotar su velocidad y picardía.

Por su parte, Vega también dijo sentirse insatisfecho por su nivel en el torneo y explicó que se sintió falto de ritmo, ya que su equipo, el Bran de Noruega, no disputa un partido oficial desde el 6 de noviembre, cuando terminó la liga de ese país.

"Me faltó ritmo de juego, terminé la temporada a principios de noviembre, tuve mucho descanso y luego entrené un poco con la Sele. Me faltó sentirme más en forma y entenderme con los compañeros. El primer partido fue muy difícil porque era el primero juntos de muchos y no teníamos esa cohesión de grupo", explicó Vega.

Deyver confesó que aún le falta el roce que tienen los legionarios que cuentan con un cupo fijo en el equipo de Óscar Ramírez.

"De mi parte sé que me falta mucho recorrido, tengo que aprender cosas que los otros legionarios ya tienen, esa experiencia y esa manera de jugar que ya los caracteriza y que por algo están en la eliminatoria", agregó el atacante del Bran.

Ruiz jugó cuatro partidos, uno de titular y tres como suplente. En total acumuló 162 minutos.

Vega estuvo en cancha 128 minutos en tres juegos, en los que solo en el primero salió desde el inicio.