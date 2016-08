Johan Venegas quiere imitar a Cristian Gamboa

Atacante toma de ejemplo al lateral derecho

El ariete de la Sele cree que lo mostrado por Gamboa es un modelo para saber que se puede rendir en la Tricolor pese a no tener ritmo en el equipo

Johan Venegas ve a Cristian Gamboa como ejemplo. Su posición en la cancha no es la misma, pero el delantero nacional asegura que en este momento su compañero es un espejo para él.

La razón es que el atacante llega a la Selección Nacional con pocos minutos en su club, el Montreal Impact. Desde marzo anterior, cuando se inició el torneo de la Major League Soccer (MLS), Venegas no ha contado con la continuidad que quería.

De los 2340 minutos totales disputados por su equipo hasta ahora, el costarricense tan solo suma 564; es decir, el 24%.

Venegas ha jugado en 16 encuentros; de ellos lo hizo 10 veces de cambio y seis de titular, sin ninguna anotación.

"Mi presente no es el que he querido tener, quisiera tener más minutos. A veces habrá buenos tiempos y otros no tanto, pero lo importante es tener la mente fuerte, ser constante en entrenamientos, sabiendo que vendrán tiempos buenos", comentó Venegas.

Por este motivo es que el atacante cree que lo vivido por Gamboa es un modelo para saber que se puede rendir en la Tricolor pese a no tener ritmo en el equipo.

Mientras Gamboa estuvo en el West Bromwich de la Premier League su participación fue escaza, tanto, que este martes se confirmó su traspaso al Celtic de Escocia. Sin embargo, la poca actividad en Inglaterra no le impedía ser titular destacado en la Sele.

"Mi mayor ejemplo y espejo es el caso de Gamboa. Ustedes lo han visto, no ha tenido regularidad en su club, pero cuando viene acá es uno de los mejores jugadores que tiene la Selección", comentó Venegas.

Esa situación vivida por el liberiano le da tranquilidad a Venegas y le demuestra que puede él ser tomado en cuenta si demuestra buen nivel con la camiseta patria.

"Me llena de mucha confianza en el sentido de que uno puede hacer las cosas bien aunque uno tenga muchos minutos cancha. Si me toca la oportunidad, quiero aportar a la Selección", agregó.

Ganarse la confianza y actuar bien, pese a no tener regularidad en Estados Unidos, es el reto del ariete, quien cree que con entrenamientos intensos lo puede lograr.

"También después de los entrenamientos hago un poco de carrera continua en el gimnasio. (...) Hay que hacer trabajos de alta intensidad para estar más cerca de los jugadores que tienen ritmo los fines de semana".

En noviembre de 2015, cuando Costa Rica jugó contra Haití, mismo rival de este viernes por la quinta fecha de la cuadragular, el limonense jugó todo el partido. Después, en marzo ante Jamaica, disputó 16 minutos en el Estadio Nacional.

Esos han sido los dos encuentros eliminatorios del joven de 27 años, quien en Copa América volvió a jugar y se sintió más cómodo, lo que le permitió anotar un golazo ante Colombia.

"Gracias a Dios se me permitió jugar ese partido en Copa América. En ese momento se hizo un buen trabajo colectivamente, pero el que toma la decisión es el profesor".

El invitado

El técnico nacional Marvin Solano conoce bien las características de Johan, a quien dirigió en Santos de Guápiles y Barrio México.

Solano considera que Venegas tiene posibilidades de actuar ante Haití y Panamá, sobre todo porque en los últimos partidos que ha sido tomado en cuenta ha respondido.

"Es un muchacho que si llega bien, aporta gol, tiene buena posesión de balón y desequilibrio. Es un jugador con muy buena técnica, además tiene buen pase y remate".

"Aunado a eso tiene la confianza del técnico y eso da un efecto de complicidad, por usar un término, donde el jugador se entrega más y da mejores resultados".











