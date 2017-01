Johan Venegas intensifica su preparación física para inicio de la Uncaf

Selección Nacional

El volante Johan Venegas admite no encontrarse en su mejor estado físico de cara a la Copa Uncaf que empieza este viernes, aunque confía en ponerse a tono.

El primer juego de la Selección Nacional será este viernes a las 5:30 p. m. contra El Salvador, en el torneo del área que se disputará en Ciudad de Panamá.

Venegas, quien es nueva figura del Minnesota United de la MLS, comentó que llega un poco desfasado tras la campaña anterior, en la que jugó 790 minutos y consiguió una anotación.

"Siempre es un gran orgullo vestir la camiseta de la Tricolor. Es cierto que estamos fuera de temporada con respecto a Costa Rica, pero en estos días tenemos que hacer un gran esfuerzo para estar en las mismas condiciones de mis compañeros para el inicio de la Uncaf", comentó Venegas.

El exintegrante de Alajuelense, Santos de Guápiles y Puntarenas FC, indicó que tuvo esos 22 días libres porque desde hace dos años no tenía vacaciones, debido a compromisos en el fútbol. En esas tres semanas hizo poco trabajo físico, pues se dedicó a descansar junto a su familia.

"El cuerpo no es una máquina y necesitaba descanso. No obstante, pensando en la nueva temporada, y tras firmar mi contrato con el Minnesota United, empecé a realizar por mi cuenta sesiones de gimnasio y troté un poco para recuperar mi forma física. Ahora con el llamado a la Selección intensifiqué mi trabajo con el preparador físico Erick Sánchez para llegar bien a la competencia. Debo ser leal con el cuerpo técnico y mis compañeros y tener claro cómo me siento", agregó Venegas.

El volante tiene claro que al ser uno de los jugadores de más convocatorias durante la era del técnico Óscar Machillo Ramírez, le corresponderá ayudar y guiar a los más jóvenes.

"A mí en su momento me ayudaron los hombres de más experiencia. Ahora me toca a mí guiar a los que llegan por primera vez o los que no tienen tanta regularidad. Lo importante es que este es un grupo sano, donde hay mucha lealtad y cualquiera que juegue lo hará bien, pues por algo fueron convocados", agregó Venegas.

Con respecto a su vinculación con el conjunto de Minnesota, Johan confesó que se siente tranquilo y espera dar lo mejor en su nuevo club.

"Estoy muy agradecido con el técnico (Adrian Heath), quien vino al país para hablar conmigo y exponerme sus ideas con respecto al proyecto del club. Es una gran motivación ser parte del plantel y espero con ansias el inicio de la temporada en la MLS”, añadió el exmanudo, quien será compañero de Francisco Calvo.

Venegas también se propone a mejorar su nivel de inglés. "Nos han realizado algunas entrevistas de presentación y aunque de momento la pronunciación no ha sido la mejor, por lo que se han burlado en redes sociales, con el tiempo la iré perfeccionado, pues es parte del aprendizaje”.











