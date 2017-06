Joaquim Batica: 'Joel Campbell no es un jugador conformista'

Redacción

Joachim Batica defiende la evolución de Joel Campbell en el balompié europeo. El representante del futbolista del Arsenal de Inglaterra insiste en que el jugador de 24 años no se ha estancado y valora como positiva la experiencia acumulada en seis clubes distintos desde que brincó al Viejo Continente en el 2012.

El representante francés presentó este jueves un documental sobre su carrera, que estará en las salas de Cinépolis a partir del 22 de junio; en esta producción habla sobre su vínculo con los legionarios ticos y cómo se tejió su trayectoria como agente de futbolistas.

Después, conversó ampliamente con La Nación sobre Campbell y su progreso en el Viejo Continente, la posibilidad de que David Ramírez juegue en Saprissa en el próximo torneo y el desarrollo del joven mundialista Rándall Leal.

¿Cuál es el proceso a seguir con Joel Campbell ahora que se desvinculó del Sporting de Lisboa?

El préstamo se terminó y ahora debe ir a Londres para estar con el Arsenal; es lo único que hay. Al día de hoy se queda en Arsenal, tiene contrato con ellos. Joel regresa a casa.

¿Está estancado Joel Campbell en Europa?

Joel este año fue a préstamo al Sporting porque él quiso salir prestado, no fue una decisión del Arsenal. Entonces, creo que Costa Rica tiene que ver que tiene un jugador que ha jugado en grandes ligas de Europa y en partidos de Champions League. Me parece que a veces la gente es un poco dura con Joel.

Con todo respeto, si Costa Rica tuviera cinco jugadores en las ligas más importantes uno podría pensar eso (que se ha estancado), pero no es el caso. Algunos dirán que estoy defendiendo a Joel, pero me parece que las cosas no están tan mal como lo dicen, no hay ningún jugador de 24 años con tanta experiencia como él.

"Algunos dirán que estoy defendiendo a Joel pero me parece que las cosas no están tan mal como lo dicen, no hay ningún jugador de 24 años con tanta experiencia como él"

Joel tiene mucha experiencia pero aún no se afianza. ¿Qué le falta para 'reventar' en Europa?

Todo es relativo. Si Costa Rica tuviera jugadores con la experiencia de Joel de titulares en ligas grandes, entonces yo diría que vale lo que se dice, pero como no es el caso, me parece que deberían de cuidar a Joel un poco más. Aunque es importante criticar y observar, creo que lo podrían apoyar un poquito más, pero el fútbol es así. Sin embargo, creo que ha aportado mucho a la Selección de Costa Rica cuando participó, la calidad de él sigue intacta. Sigue para adelante.

Usted dice que Joel aún tiene ambición de seguir creciendo.

Joel no es un futbolista conformista; si no, no tendría experiencia en Champions League y en mundiales. Se puede pensar que puede jugar más, pero el hecho es que él no ha estado en equipos pequeños. Se dice que pudo jugar más en el Sporting al cierre de la temporada, pero al final siempre juegan los más jóvenes porque son el futuro del club y él estaba prestado. En poco tiempo se dará cuenta de hacia dónde van los titulares del equipo; seguramente algunos serán presentados en clubes importantes. Eso refleja que la competencia era fuerte.

¿El objetivo de Joel es continuar en el Arsenal?

Su casa es el Arsenal y cuando regrese de los compromisos de Selección volverá a casa. Ahora todo mundo especula sobre su futuro porque terminó la sesión de préstamo y se abre el mercado de fichajes, pero Joel regresa al Arsenal.

¿Qué va a pasar con David Ramírez, luego de terminar su sesión con el Moreirense de Portugal?

Él tiene contrato con Saprissa. Terminó la sesión pero hasta el momento ellos (Moreirense) no han manifestado interés de comprarlo. Ahorita es jugador de Saprissa pero pueden pasar novedades en este periodo. Ya tiene un total de año y medio y experiencia ganada.

¿Pero la intención de Saprissa es que siga en el club?

Eso se lo tendría que preguntar a Saprissa. Yo me imagino que lo recibirá bien en su casa.

Recientemente llegó a un acuerdo para representar al volante Rándall Leal, quien participó en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur con Costa Rica. ¿Cuál es el plan que tiene con él?

Efectivamente, entramos en contacto hace un tiempo atrás. Él me comentó que se había quedado sin representante, entonces nos pusimos de acuerdo. Rándall está en su club (Mechelen de Bélgica), creo que debe seguir trabajando para que juegue allí. Lo más importante es que pueda ser titular en su equipo, eso es lo primero. Después, si hay alguna oportunidad, la vamos a valorar.

Usted presentó un documental que estará en los cines de Costa Rica a partir del 22 de junio. ¿De qué se trata?

Hace un tiempo me contactó por mensaje Esteban Quesada presentándose como productor, y me dijo que quería hacer un documental. Él me sigue en dos viajes en Costa Rica, uno con un scout del PSG y otro con el presidente del Sporting de Lisboa cuando vino a Costa Rica para llegar a un convenio con la Academia (Wílmer López); después, en abril estuvo conmigo en París.

Luego acompañamos a un joven de 15 años, Pablo Rodríguez, en una pasantía en un club. Además visité a Rándall Leal, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, John Jairo Ruiz, David Ramírez y Verny Burke, legionarios que juegan en Europa.