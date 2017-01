Volante Gerson Torres empieza un año mágico

Selección Nacional

El 2017 parece que será un año lleno de éxitos para el volante Gerson Torres.

El domingo debutó con la Tricolor Mayor ante Belice, compromiso en el que disputó 29 minutos al ingresar de variante.

Además, pertenece a la Sele Sub-20 que entre febrero y marzo jugará en Costa Rica la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea del Sur, que se efectuará del 20 de mayo al 11 de junio de este año.

Por si fuera poco, Torres se integrará al América de México, dirigido por Ricardo La Volpe.

Debido a estos hechos, el 2017 puede ser inolvidable para el zurdo.

"Para mí sería importante despedirme del fútbol nacional ganando la Copa Uncaf. Me gustaría tener esa medallita antes de emprender el viaje a México. Es uno de los objetivos que nos hemos trazado y esperamos cumplir, aunque todavía queda mucho camino por delante", comentó el volante ofensivo.

Torres está ilusionado y espera ser titular este martes ante Nicaragua, en el juego que se realizará a las 5:30 p. m. hora tica, en la tercera jornada de la Copa Centroamericana que se disputa en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

Un dato curioso, es que Torres es el futbolista de menor edad en este certamen, con 19 años.

"Me siento muy feliz y a la vez sé que es una gran responsabilidad ser el jugador más joven de la Copa. Esto significa (su debut) que vengo haciendo bien las cosas con Herediano; me siento tranquilo y contento. Para mí es algo muy especial", afirmó Gerson, quien nació el 28 de agosto de 1997.

El zurdo es ambicioso y autocrítico, al considerar que pudo dar más en el duelo contra los beliceños.

Incluso, admite que debe subir su rendimiento si desea ser tomado en cuenta para la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, la cual es liderada por Costa Rica, con seis puntos.

"Estaba esperando la oportunidad. Me sentía muy ansioso por debutar, por jugar con la Selección Mayor, aunque me hubiese gustado aportar más ante Belice. El profe Óscar Ramírez me dio la opción, por lo cual me siento agradecido. Espero seguir jugando y ayudando al equipo en el resto del torneo", agregó el juvenil.

Contra los beliceños, Gerson trató de encarar, sacó un par de tiros de esquina, se mostró por la banda izquierda, pidió el balón constantemente y se tuvo confianza para rematar; no obstante, sus disparos fueron repelidos por la zaga adversaria.

"Creo que el calor afectó un poco, el clima estaba muy pesado, pero por dicha pude jugar unos minutos y pude mostrarle a profe de lo que soy capaz. Aún faltan partidos y me gustaría seguir teniendo más minutos, pues para mí es importante tener regularidad", aseveró.

En el Torneo de Verano 2016, Torres jugó 22 partidos con el Herediano, a préstamo de Belén, para un total de 781 minutos y realizó tres anotaciones.











