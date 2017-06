Francisco Calvo: El apagafuegos en la defensa de Oscar Ramírez

Cuando la zona defensiva de la Tricolor sufre alguna baja, el nombre de Francisco Calvo, de 25 años, siempre salta a la vista, lo que lo convierte en una especie de comodín para el seleccionador nacional, Óscar Ramírez.

Si bien es cierto el actual integrante del Minnesota United F.C. de la MLS no ha debutado aún con el Machillo en eliminatorias mundialistas, sí ha sido referente cuando la Selección ensaya con un once alternativo.

Titular indiscutible en cuatro de los cinco partidos disputados por Costa Rica en la pasada Copa Uncaf, llevada a cabo en Panamá, Calvo consiguió su primer gol con el combinado patrio en el empate 1-1 obtenido frente a la selección de Honduras, dirigida por Jorge Luis Pinto.

No obstante, su cuota goleadora (nueve anotaciones en su última temporada con el Saprissa), buen rendimiento y gran disposición a la hora de ingresar a la cancha, no le han garantizado un campo en el once titular que lucha por lograr uno de los tres cupos directos para el Mundial de Rusia 2018.

"Yo siempre entreno y trato de salir a la cancha a convencer al cuerpo técnico para quedarme de una vez por todas en el once estelar, así que me toca estar disponible y con la mejor actitud para cuando llegue el momento, tratar de aprovecharlo" dijo el jugador.

Consultado sobre si una vez más será el encargado de tapar el hueco en la defensa, esta vez debido a la expulsión del Giancarlo Pipo González contra Panamá, fue enfático en que la decisión no depende de él, y que entiende la gran carga del técnico nacional, pues no es fácil escoger entre la gran cantidad de jugadores de buen nivel con que cuenta la Sele.

A su vez, recalcó que el partido contra Trinidad y Tobago hay que ganarlo, por la responsabilidad de estar en casa, y porque no contaban con dejar ir dos puntos frente a Panamá, además, dijo que el equipo trinitario es veloz y puede ser muy peligroso.

"Trinidad tiene jugadores veloces, ya los enfrentamos a ellos en casa y sabemos a lo que van a jugar, sabemos que van a jugar al contra golpe, posiblemente se nos van a encerrar un poquito y tenemos que tener argumentos para poder abrir ese cerrojo" dijo Calvo en el Proyecto Gol el viernes.

Francisco Calvo en números. Su debut como futbolista lo hizo en las divisiones menores del Deportivo Saprissa, equipo al que se enroló en el 2005 y en el que se mantuvo por espacio de cinco años. Su buen rendimiento llamó la atención del fútbol universitario de los Estados Unidos y fue así como llegó al San Jacinto College de Texas, en el 2011.

Estuvo en Texas por espacio de un año hasta que consiguió una prueba con la Seleccion Sub-20 de nuestro país, que se preparaba para el Mundial de Colombia. Ricardo Lavolpe lo catapultó a la Selección Mayor ese mismo año, y debutó en la Copa America de Argentina sin haber jugado un solo minuto en la Primera División tica.

Tras el certamen en Argentina, llegó al Herediano e inició una carrera en el fútbol nacional que lo llevó también a Pérez Zeledón, Santos de Guápiles y el Deportivo Saprissa, con polémica incluída, pues firmó con los morados días antes de disputar la final nacional con el Herediano.

Con el cuadro saprissista vivió sus mejores momentos, al obtener los títulos 32 y 33 en la historia del club, siendo titular indiscutible a lo largo del campeonato, pues anotó nueve goles y dio una asistencia.

Actualmente milita en el Minnesota United F.C. de la MLS, club al que se incoporó procedente del Saprissa y en el que fue presentado el pasado 4 de enero. El técnico Adrian Heath alabó sus cualidades durante su presentación, dy destacó su polifuncionalidad y su gran interpretación del juego.

"Lo bueno de Francisco Calvo es que puede jugar prácticamente en cualquier parte de la zona defensiva, es un futbolista increíblemente inteligente. Sus mejores años están por llegar y hemos añadido otra pieza realmente de calidad a nuestro plantel" diría el técnico tras la firma del costarricense.