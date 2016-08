Esteban Alvarado: 'Cuesta ser paciente, pero mi momento tendrá que llegar'

Esteban Alvarado transita por un camino empedrado en la Selección y aún no encuentra un sendero que lo conduzca directo a la titularidad, algo similar a lo que afronta en su club, el Trabzonspor de Turquía, en el arranque de la temporada.

Keylor Navas o el mismo Patrick Pemberton son los grandes obstáculos de Alvarado, quien solo acumula un partido amistoso disputado en la era de Óscar Ramírez (Uruguay), de los 14 que ya registra el Macho entre oficiales y amistosos.

Incluso, Esteban aún no debuta en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, pese a que en los cuatro estuvo en la suplencia y que Navas se perdió dos de ellos (Haití y Panamá).

El espigado cancerbero no fue el elegido cuando Keylor se ausentó y tuvo que observar cómo Pemberton se apoderaba de un puesto en el que él era el llamado a ser estelar.

Pese a esto, Esteban dice no desmayar y aunque Ramírez nunca le ha dado razones y tampoco le prometió minutos para estos juegos ante los haitianos o los canaleros del 2 y 6 de setiembre, dice tener la esperanza de poder ganarse el puesto.

"Cuesta ser paciente, pero mi momento tendrá que llegar. Me lo tomo con calma porque soy tranquilo y tengo esa virtud de llevar las cosas relax. Mi expectativa en estos juegos que vienen es sacar los seis puntos, que es lo primordial. Lo demás no deja de ser importante, pero es secundario. Me toque o no, hay que aportar a nivel de grupo", afirmó.

El cuidapalos dijo ser respetuoso de las decisiones y pese a que muchos pensarían que puede ser desgastante hacer el viaje desde Turquía y no jugar, él no lo ve así.

"Solo vengo a darlo todo y juegue quien juegue, ojalá saquemos los seis puntos. La situación mía la han pasado otros compañeros. Cada entrenador tiene su forma de pensar y eso se tiene que respetar. Hay que seguir luchando porque en cualquier momento le puede tocar a uno", puntualizó.

Alvarado reveló que tuvo retroalimentación del Macho, quien le señaló puntos a mejorar, lo que pretende el seleccionador y simplemente lo acata para estar en la línea que pretende el estratega, aunque recalcó que "nunca he hablado con Óscar de por qué no tengo más minutos".

Además, tampoco se frustra por las lesiones que sufrió en algunos momentos claves cuando iba a gozar de minutos en la Tricolor, tal y como sucedió en la Copa América Centenario, de la que quedó fuera por un desgarro en su pierna derecha.

Sobre la mayor participación que tiene Patrick al no estar Keylor en la Sele, Esteban indicó que es justo y que el meta de Alajuelense lo tiene merecido.

"Patrick lo tiene bien ganado. Creo que cuando tuvo la oportunidad respondió de gran manera. Para mí se lo ganó bien. Desde que tengo memoria la Selección ha contado con un departamento de porteros muy sólido, es uno de los puntos más fuertes y no es solo de ahora", señaló.

El arquero también habló sobre lo que vive en su club y aunque por ahora no fue tomado en cuenta para los dos primeros juegos en el inicio de la liga turca -estuvo en banca en ambos-, no se plantea buscar un nuevo equipo.

"Mi idea es seguir en mi equipo, pero veremos qué pasa en un futuro no muy lejano. Por ahora acordé con el club que me voy a quedar. Hasta el momento me ha tocado esperar, pero el técnico me ha dicho que en cualquier momento puedo jugar", concluyó.

Esteban llegó a Costa Rica este martes y de inmediato se incorporó a la concentración de la Nacional. Pese al viaje, dijo estar bien físicamente y motivado.











