Rendimiento de David Guzmán en Copa Oro le da puntos para la eliminatoria

Asumir la crítica con profesionalismo, tener paciencia y madurar son las bases de David Guzmán para ganarse la titularidad en la Selección Nacional.

El jugador del Portland Timbers de la MLS tomó el puesto estelar en la contención durante la Copa Oro y, por su rendimiento, se perfila como el titular de los partidos eliminatorios ante Estados Unidos y México.

"La idea es siempre competir y dar lo máximo. Tenemos grandes jugadores en ese puesto, es bonito. Lo que necesitamos es que la Sele esté de la mejor manera y que demos el máximo. La competencia tiene que ser bastante buena, va a ser positiva. Uno tiene que poner a pensar al entrenador y luchar por un puesto, es lo que he venido haciendo", comentó el futbolista.

Para el exmorado, en los últimos meses de su carrera ha debido tener una cuota extra de paciencia para aumentar su rendimiento en el campo.

"Hay que tenerla, para eso trabajo, porque no llegan las cosas de repente, más a quienes nos ha costado un poco. Las cosas buenas tienen que llegar. Hay que tener paciencia, esperar la oportunidad y no soltarla. Si se me da el chance, tengo que aprovechar al máximo", indicó.

El mediocampista calificó estos dos partidos como "los más bonitos, porque si queremos ir al Mundial, hay que ganarlos".

Afirmó que su postura es "entrenar como si estuviera jugando" y por eso aplica mayores recorridos durante el compromiso.

Toma esta nueva convocatoria con satisfacción por estar en un grupo de futbolistas que ha hecho historia.

Para Guzmán, el punto de inflexión en su carrera deportiva se da desde que asumió de forma diferente las críticas de los aficionados y la prensa.

"Soy un jugador que piensa que de lo negativo siempre viene algo positivo, las críticas nos ayudan a mejorar, quiere decir que uno no está haciendo las cosas bien. Es donde uno tiene que agarrar lo malo para bien, eso me ha ayudado a crecer y ser diferente. Es positivo que lleguen las críticas para mejorar porque ayuda a subir el rendimiento", externó.

Otro tema que tocó el futbolista es lo ventajoso de jugar en la MLS y conocer a la mayoría de los rivales que convocó el técnico estadounidense Bruce Arena.

Guzmán explicó que el estratega nacional, Óscar Ramírez, tiene muy estudiado al conjunto gringo; por eso, les solicitó estar concentrados en la lectura del partido, pues entre los jugadores los conocen.

"Es importante porque uno los enfrenta a diario, nosotros los podemos analizar más en cancha como jugamos allá. Hay que manejarlas cosas con calma, es eliminatoria y se juegan muchas cosas porque queremos clasificar lo antes posible. Hay que hacer un juego inteligente", concluyó.