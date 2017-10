Cristian Gamboa cree que pagó con inactividad escoger a la Sele sobre el Celtic

El lateral derecho Cristian Gamboa asegura que disputar la Copa Oro con la Selección Nacional le pasó factura en el Celtic: pagó con la inactividad en su club.

Lea: La Selección Nacional vivió en silencio angustia por inundaciones

En lo que va de la temporada, Gamboa parece no contar para el técnico Brendan Rodgers, pues no ha jugado ni un solo minuto en las primeras ocho jornadas del campeonato escosés. La temporada es buena para su equipo, que camina líder con 20 puntos, igualado con el Aberdeen, pero no para el costarricense.

"Yo creo que la Copa Oro me afectó, pero bueno, son decisiones que toma la gente. Yo no puedo cambiar eso, uno intenta, pero obviamente no está en sus manos. Yo escogí ir a Copa Oro a tener más minutos (en el club), que ir a hacer la pretemporada con el equipo", confesó Gamboa.

Lea: Keylor Navas sobre juego ante Honduras: 'Creo que algunas veces hay que dejar el fútbol de lado'

El lateral se ha caracterizado a través de los últimos años en ser constante con la Sele, pero no en su club. Igual sucedió cuando era ficha del West Bromwich de Inglaterra.

El legionario aseguró que en julio pensó con detenimiento su presente y prefirió ir a Estados Unidos para disputar el torneo de selecciones más importe de Concacaf.

"Pensé que era lo mejor para mí, pero al parecer no fue tomado de buena manera. Lo único que queda es esperar. Mi mente está en clasificar al Mundial; de momento el Celtic se queda a un lado", acotó.

Situación muy distinta vive el jugador a las órdenes del seleccionador Óscar Ramírez, pues es el carrilero derecho titular indiscutible por encima de cualquiera. En esta convocatoria, el segundo es José Andrés Salvatierra.

Rumbo a Rusia 2018, Gamboa contabiliza 1.061 minutos y marcó el gol del triunfo en el juego de la cuadrangular contra Haití en el Estadio Nacional (1-0).