Cristian Gamboa, Bryan Ruiz y Giancarlo González llegan sin ritmo a la Selección

Cristian Gamboa, Bryan Ruiz y Giancarlo González no viven el arranque de temporada que deseaban en Europa y la falta de ritmo en sus clubes se convierte en un obstáculo a superar para el técnico Óscar Ramírez, de cara a los juegos eliminatorios de la Selección en su visita a Estados Unidos, el 1.° de setiembre, y contra México en casa, cuatro días después.

El Pipo se encuentra en plenitud de condiciones, pero vio desde el banquillo los duelos ante el Benevento de este sábado y contra el Torino del fin de semana anterior, por la Serie A. Su último juego oficial fue el 12 de agosto, cuando disputó los 90 minutos en la derrota frente al Cittadella, por la Copa Italia.

González no podrá estar en el duelo frente al conjunto de las barras y las estrellas, debido a que aún debe un juego de sanción por la expulsión que vio ante Panamá. Sin embargo, el Macho lo tiene contemplado para el choque con los aztecas.

En lo que respecta a Gamboa, ya está totalmente recuperado del desgarro en el bíceps femoral derecho (parte posterior del muslo) y aunque estuvo en la suplencia a mitad de semana frente al Astana, en la fase previa de la Champions League, quedó fuera de lista este sábado en el 1 a 1 con el St. Johnstone.

El lateral derecho no suma minutos en compromisos oficiales desde el pasado 11 de julio, precisamente cuando se resintió con la Tricolor ante Canadá. Pese a esto, el timonel patrio afirma que la no continuidad no es el único factor que analiza al realizar la convocatoria y confía en la respuesta que pueden dar jugadores como Cristian.

"Todos ustedes están conscientes de que hay una base y trabajo acumulado. El tema es ver los momentos y en eso uno siempre piensa en un imprevisto, por ejemplo el caso de Cristian Gamboa que para todos ya es reiterado, que le ha costado el tema continuidad, pero siempre ha dado lo mejor. Se tomaron buenas decisiones", señaló el estratega.

Por su parte, el caso más complejo de todos es el de Ruiz, no solo porque no participa con el Sporting y está buscando nuevo club, sino porque entrena por aparte y es un pilar en el esquema del combinado patrio.

Ramírez dice tener una comunicación fluida con Bryan, quien apareció en un juego por última vez el 22 de julio en Copa Oro contra Estados Unidos y posterior a sus vacaciones no fue tomado en cuenta por los lusos.

"Le dije que valorara la parte física (Bryan), pero ahora cuando lo recibamos lo vamos a ver porque está contento de venir y jugar. Son las variables que uno se encuentra en esto, si fuese un equipo nacional sería día a día, en esto es cada vez que se reúne la Sele. El tema de comunicación es muy importante", agregó el Macho.

Realidades distintas. Bryan Oviedo, Yeltsin Tejeda, Celso Borges y Keylor Navas vienen realidades muy distintas a las de Giancarlo González, Cristian Gamboa y Bryan Ruiz.

Tanto Oviedo como Tejeda, Borges y Navas gozan de minutos y llegan con rodaje para los compromisos eliminatorios contra Estados Unidos y México.

Bryan fue dado de alta el 8 de agosto por el Sunderland, tras la ruptura muscular moderada en el sóleo derecho (en la pantorrilla). El carrilero participó 61 minutos con el plantel Sub-23, el pasado 11 de agosto, 72 en la Copa de la Liga el martes anterior y 81 este sábado en la derrota 3 a 0 contra el Barnsley, por la Championship (segunda división de Inglaterra).

Yeltsin reapareció el fin de semana anterior con el Lausanne Sport y este sábado jugó el partido completo en el empate 1 a 1 con el Grasshopper.

Con respecto a Celso, participó desde el arranque frente al Real Madrid, en la fecha uno de la Liga de España y en la segunda fecha ingresó de cambio en el 55', en el 2 a 2 frente al Levante. Por su parte, Keylor es indiscutible en el arco del Real Madrid, ya suma cuatro compromisos en el arranque de la temporada y este domingo llegará al quinto, cuando se midan al Valencia a partir de las 2:15 p. m.