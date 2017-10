Costa Rica corta racha de cuatro mundiales menores en los que superó fase de grupos

La eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo Sub-17 de la India significó acabar con una racha positiva, ya que el cuadro nacional había pasado la fase de grupos en las últimos cuatros mundiales menores.

La Nacional quedó fuera de la cita este viernes, al caer con Irán 3-0. En el primer partido cayó 2-1 contra Alemania y en el segundo, frente a Guinea, quedó 2-2.

En el último juego la Sele se despidió del Mundial de India con muchas dudas sobre la mesa. El equipo parece tener individualidades como Andrés Gómez, pero al final abandonó la Copa del Mundo mostrando muy poco en el funcionamiento colectivo.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalabos, manifestó su desazón por el resultado que se obtuvo en el certamen.

"Un punto de nueve dice el rendimiento de Costa Rica, nosotros sabíamos que nos tocaba un grupo difícil, con Alemania, los africanos e Irán, pero aparte de eso no nos vimos bien. Es claro que no estoy contento con lo que sucedió, pero me gustaría conocer el detalle e informe de lo que sucedió, pero esto quiero hablarlo con Breansse (Camacho) y Marcelo (Herrera)", afirmó Villalobos.

A mediados de este año, el conjunto tico Sub-20 se coló en octavos de final y en 2015 esta misma generación se metió en cuartos de final del Mundial Infantil.

En 2011, la generación juvenil también pasó la primera ronda y en 2009 la generación dorada, compuesta por Esteban Alvarado, Kenner Gutiérrez, Marco Ureña, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa, entre otros, logró el cuarto lugar.

La última vez que el cuadro tico no pasó de ronda fue en el Infantil que se disputó en 2009.

La cita del orbe que terminó para los costarricenses este viernes, también fue la primera en la que un plantel asesorado por el director de selecciones nacionales, el argentino Marcelo Popeye Herrera, queda fuera en la fase de grupos, desde que llegó en noviembre de 2014 a la Fedefútbol.

De igual forma, Costa Rica tiene una tendencia a la baja en participaciones mundialistas menores, debido a que en la década inicial del presente siglo estuvo presente en ocho competiciones; en la actual acumula cuatro y solo tiene derecho a sumar dos más, pero antes debe clasificar; ambas se jugarán en 2019.

Para el entrenador y formador de talentos, Gerardo Puro Ureña, pese a que se traía una costumbre clasificar no se debe perder el norte de la verdadera misión de los mundiales menores.

"En mi opinión lo que es de valor es la visualización a futuro de lo que pueda llegar a la Mayor, sobre esa proyección se debe trabajar, se busca un biotipo de esas características. Se debe tener la idea de que los jugadores que se escogieron son pensados hacia el futuro, no necesariamente el presente", afirmó.

Para el Puro, el problema del desempeño en la India fue que, normalmente, el primer juego da una tendencia y la Tricolor lo perdió 2 a 1 ante Alemania.

"Casi siempre el primer partido te marca, si el primer juego se pierde es difícil pasar a segunda ronda", concluyó.