Costa Rica afronta el duelo ante México sin nada que envidiarle

Costa Rica visita este viernes el Estadio Azteca con un mayor rodaje y sin nada que envidiarle a la selección de México.

En categoría mayor, tomando como referencia partidos eliminatorios y cantidad de juegos en copas mundiales absolutas, la Sele está por encima del Tri, pese a que este último tiene en sus filas al veterano Rafael Márquez, quien por si solo es una excepción en toda el área de Concacaf.

Los 23 hombres que viajaron este jueves con Óscar Ramírez al Distrito Federal suman, entre todos, 310 duelos clasificatorios a un mundial absoluto, mientras que los 24 a cargo del colombiano Juan Carlos Osorio acumulan 228.

Si se comparan los posibles onces que utilizará cada escuadra, la Sele también aventaja a su par mexicana: 221 juegos ticos frente a 154 aztecas.

En lo que respecta a partidos jugados en mundiales, el pulso está equilibrado, salvo una observación notable. Los 11 mexicanos acumulan 44 duelos, los nacionales 39; sin embargo, únicamente Márquez tiene 16, es decir, 10 futbolistas se reparten los otros 28.

El llamado Kaiser de Michoacán tiene en su hoja de vida cuatro copas del mundo y su experiencia en fases clasificatorias comenzó hace 20 años.

Asimismo, la mayoría de la actual cámada de Costa Rica posee en su currículo un quinto partido en una Copa del Mundo (la Tricolor lo disputó con Holanda en Brasil 2014), mientras que México arrastra la "maldición" de no disputar un quinto encuentro desde el último mundial que organizó en 1986.

Nada que envidiarles. En los días previos al choque de este viernes, el timonel mexicano puso el dedo en la llaga al afirmar: "Costa Rica ha crecido, pero jugador por jugador no está a nuestra altura, con todo respeto, y por la liga, no. ¿Qué se han acortado distancias? Sí, pero no está a nuestra altura", dijo el colombiano.

A criterio de Alexandre Borges Guimaraes, la Tricolor no tiene nada que envidiarle a su rival de turno, especialmente por el bagaje acumulado por los jugadores en los últimos años.

"Esta generación, indudablemente, por los equipos en los que militan y la cantidad de partidos que acumulan, en comparación con México, está arriba. Tienen más experiencia a nivel de logro porque ya saben lo que es disputar un quinto partido en un Mundial, algo que la generación mexicana no la tiene", recalcó, quien fuera el entrenador de Costa Rica en el Aztecazo de 2001.

Guima dijo que entiende las palabras de Osorio porque "obviamente hay cosas que se tienen que decir obligatoriamente, pero la realidad no es tal".

El estratega dijo que la espuela y la experiencia de los ticos ayuda a jugar sin reservas en el Coloso de Santa Úrsula.

"Ese tipo de jugador ya ha pasado por las exigencias de competición. Que vayamos a ganar por eso, bueno, nadie lo sabe, pero es un hecho que uno como entrenador, cuando tiene ese tipo de recorrido en sus jugadores, sabe que puede esperar decisiones que solo ese recorrido las da".

Mientras, Hernán Medford advierte en que a él no le gustan las comparaciones, mas sí reconoce que la Selección Mayor posee un status diferente al cuadro verde.

"Esta generación ha demostrado cosas muy buenas, hizo historia a nivel de Concacaf como fue jugar el famoso quinto partido deseado por los mexicanos, sin embargo, no podemos obviar que México es México y es el favorito del área por el potencial futbolístico que tiene como país", apuntó.

Para Medford, la presión de visitar a un rival complicado no debe perderse de vista.

"La mayoría de los actuales seleccionados de Costa Rica jugó en Brasil 2014, de ahí que estén acostumbrados a partidos bajo presión. Y muchos de ellos están en Europa, por eso uno tiene que estar tranquilo, sin omitir que el partido será en el estadio más complicado de la Concacaf. Antes quizás alguien tenía miedo de jugar ahí, ahora no lo hay, pero el respeto se tiene que mantener", subrayó.

Rónald La Bala Gómez sí considera que la Mayor está un escalón arriba de México y la considera mejor.

"Para mí, en este momento, Costa Rica tiene una súper selección. Es un equipo experimentado, con eliminatorias encima y está muy bien dirigida por Óscar Ramírez, quien sabe a la perfección cómo plantear este tipo de partidos".

"A México no hay que envidiarle absolutamente nada, creo que somos hasta superiores", finalizó.

El duelo entre Costa Rica y México se iniciará a las 7:50 p. m. y es el tercer compromiso de la hexagonal final de Concacaf hacia Rusia 2018.











