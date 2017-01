Óscar Ramírez: 'La eliminatoria es lo más importante'

Copa Centroamericana 2017

Ciudad de Panamá

¿Qué balance realiza de la Copa Centroamericana para Costa Rica?

Vinimos a la Copa con dos objetivos, uno por tradición, era ganar la Copa, tal vez no estuvimos es un buen nivel pero no hay que restarle méritos a los demás. Y la segunda vertiente era mirar jugadores. Sacamos conclusiones importantes, me las llevo yo y no voy a decirlas.

¿Qué sabor le deja haber clasificado a la Copa Oro como cuarto lugar?

A excepción del partido de hoy contra Panamá, en el que intentó hacer un fútbol de combinación, en los demás partidos en ocasiones los rivales se nos echaron atrás y es clásico, cuando uno tiene el balón y hace una propuesta riesgosa, se dan los errores.

"Hay días como el de hoy (domingo) cuando un error da para una pérdida".

¿Cómo lleva la libreta de apuntes, con más preocupaciones de la cuenta?

Con conclusiones, especialmente de Honduras y Panamá que son rivales en la hexagonal, ellos también vinieron a un examen. Me interesaba ver lo que ellos traían. A partir de ahí se mueve el ajedrez pues son futbolistas que ante alguna eventualidad pueden ser tomados en cuenta.

¿Es justo, en su criterio, el cuarto lugar obtenido por la forma en la que jugó la Selección?

Es un torneo complejo que implica muchas situaciones. Había que ver a los muchachos competir.

Más allá de los resultados, ¿cómo queda Costa Rica luego de un torneo que está atravesado en un año de eliminatoria?

Es un torneo que queda atravesado, no es fácil explicar lo que se quiere, entenderlo, sino por el tiempo de manejo. Algunos muchachos tienen esa capacidad inmediata, otros requieren más trabajo. Me quedo con alternativas nuevas y con datos de los rivales de cara a la eliminatoria, que es lo que vale.

¿Pudo rescatar futbolistas para la hexagonal?

Sí, sí...hay correcciones. Una de las cosas que debo hacer con ellos es explicarles algunas cosas y hacerles ver otros aspectos tácticos. Eso sí, tenemos que estar más finos de lo que estuvimos en este torneo.

¿De alguna manera queda decepcionado por lo que vio en esta Copa de algunos jugadores?

Diay... me llevo la impresión de ver a un jugador en x partido, me deja una impresión muy grata, y cuando ya lo tengo en mi espacio, veo otras cosas. No vuelvo a decir este jugador es buenísimo ya que sí tiene una virtudes importantes pero también otros defectos.

"Muchas veces ustedes (prensa) ven un jugador que la rompe, mete tres goles y de repente su biotipo no se adapta a lo que se quiere. Igual me gusta mucho la inteligencia de los muchachos, hay algunos que me han despertado, veo que tienen esa capacidad, hay otros que definitivamente les he dado espacio y tiempo y tienen que mejorar en sus clubes para darles seguimiento y ver si se pueden llamar en el futuro".

¿Un cuarto lugar es un fracaso para Costa Rica?

Son circunstancias, sé a lo que vinimos, es difícil para un muchacho cuando pierde su parte competitiva volver a entrenar. El cuarto lugar no es a lo que estamos acostumbrados. Hubo partidos de cero espacios, salvo Honduras que hizo mucho puntaje, el resto estuvimos parejos.

"Hay que quitar esto (actuación en la Copa), marzo es lo más importante".

¿Sirve un golpe como el recibido para aterrizar y pensar en el objetivo principal?

El tema está claro, nosotros no podemos creernos, ni ser más ni ser menos, meritoriamente se han logrado cosas importantes. Este es otro año, hay momentos de algunos jugadores. Dadas las circunstancias, tal vez sí, no nos gusta el cuarto lugar, siempre optaremos por el primero.

"Algunos jugadores están en un proceso nuevo, ya el torneo pasó y hay que mirar a marzo".











