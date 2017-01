La favorita Costa Rica se transformó en la decepción de la Copa Centroamericana

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ciudad de Panamá. Costa Rica llegó a la Copa Centroamericana con grandes bríos y con la meta de dejarse el título del Istmo, cetro que finalmente quedó en posesión de la Honduras de Jorge Luis Pinto.

“Es difícil porque veníamos de favoritos, habíamos sido campeones en ediciones anteriores, un cuarto lugar no es muy bonito, pero hay que levantar cabeza, lo más importante viene ahora”, manifestó el volante Osvaldo Rodríguez.

En Panamá, la Sele igualó su peor presentación en una Uncaf, porque Costa Rica también había terminado cuarta en la edición de 1995.

“No era la intención que traíamos, veníamos con otra meta, con otro objetivo, lastimosamente no se nos dieron los resultados, no se dieron las cosas. No nos alcanzó, nos vamos dolidos y hay que levantar la cabeza”, citó Cristopher Meneses.

Según Alfredo Piedra, de la Comisión de Selecciones, la presentación de Costa Rica deja un sinsabor y hasta una mala imagen, porque no se esperaba eso.

“Esto no es lo que veníamos a realizar, no se dio por diferentes factores. El trabajo del grupo no fue con el tiempo necesario, pero hay que buscar lo positivo y lo que vale es la eliminatoria, se pueden sacar conclusiones importantes”, expresó Piedra.

Añadió que existe molestia, “porque no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a pelear y a ganar”.

Marvin Angulo admitió que en la Tricolor creían que el título quedaría en manos ticas, pero conforme se desarrolló la Copa, los resultados no se dieron.

“Hubo obstáculos, circunstancias que no se dieron a favor de nosotros, como queríamos, y al final hicimos un torneo regular, pero se trabajó la idea que el técnico quiere”, reseñó el volante, quien dice que en lo personal le costó entrar en sintonía.











