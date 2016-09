Propuesta de Haití es un misterio para la Selección Nacional

Costa Rica jugará a las 6 p. m.

El cuerpo técnico de la Selección Nacional viene estudiando a Haití desde hace varios meses, pero la ausencia de muchas figuras y al incorporación de jugadores nuevos hace que al equipo tricolor se le dificulte saber el planteamiento que tendrán los caribeños este viernes a las 6 p. m.

Luis Marín, asistente técnico de Óscar Ramírez, aseguró que no necesariamente esperan un rival que vaya a chocar.

"Los hemos analizado desde hace mucho tiempo, pero es un poco incógnita. Los tenemos referenciados en sus clubes pero como selección hay algunos que no han jugado y eso nos ha dificultado saber la propuesta con esos jugadores, pero no es excusa para saber lo que nosotros tenemos que hacer, no debe sorprendernos", comentó Marín.

De hecho, los haitianos este viernes presentarían una alineación que hasta ahora o han utilizado en encuentros anteriores de Copa América o eliminatoria.

"Ellos (Haití) pueden tener unos dos o tres jguadores de bastate altura, pero nosotros también tenemos un equipo alto, con muy buen juego áereo, tenemos gente que en ese aspecto es muy fuerte", Luis Marín.

Costa Rica, por su parte, intentará jugar con el balón en el piso, pero en la Nacional tienen claro que la propuesta puede cambiar.

"A Óscar (Ramírez) no le gusta que el equipo juegue al pelotazo, pero la cancha puede influir un poco, dependiendo también de donde nos presione el rival. La idea es jugar al fútbol, se puede jugar en esa cancha pero tenemos que ir entrándole al partido con inteligencia. Si mostramos nuestro fútbol, con el balón en el suelo, podemos hacer más daño", agregó Marín.

Como acostumbra Óscar Ramírez, no ha dado mayores pistas en la alineación y por ahora solo confirmó a Patrick Pemberton.

Sin embargo, el equipo tico seguirá con una base. En la parte baja además de Pemberton estarán Kendall Waston, Óscar Duarte, Jhonny Acosta, Cristian Gamboa y Rónald Matarrita.

En la zona del medio campo arrancaría Celso Borges, Rándall Azofeifa, Bryan Ruiz y Cristian Bolaños, mientras Marco Ureña sería el punta.

"Dependiendo del rival a veces se decide por uno o por otro jugador, todo eso dependiendo de las virtudes y deficiencias del rival, pero no es que haya duda con ningún jugador", comentó Marín.

Hasta ahora el reporte de venta de entradas es bajo, pero en la Sele igual se preparan para estar en ambiente hóstil.

"El hecho de que sea de local y la parte emotiva en el Caribe siempre hay que saber llevarlo. Esperamos un rival motivado. Nosotros definitivamente venimos por los tres puntos, si podemos liquidar de una vez, bienvenido, de lo contrario hay que saber llevar el partido", concluyó.

Costa Rica tiene preparado una sesión de video a las 3 p. m. en el hotel Marriott y una hora después saldrá hacia el estadio Sylvio Cator.











