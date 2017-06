Óscar Ramírez llevará a la mayoría de estelares a la Copa Oro

El técnico Óscar Ramírez llevará a la mayoría de sus jugadores titulares a la Copa Oro de este año, que se disputará del 7 al 26 de julio en Estados Unidos.

Ramírez dio a conocer este viernes la lista de 26 jugadores, en la que los únicos titulares ausentes son Keylor Navas, Celso Borges, Christian Bolaños y Kendall Waston, estos dos últimos por lesión.

Dentro de las sorpresas destacan Jimmy Marín, José Leitón y Juan Pablo Vargas, todos del Herediano.

El Macho aseguró que los objetivos de la Copa Oro son ganar el torneo y darle ritmo a varios jugadores.

"Comos competitivos, aunque hay una mezcla, es un grupo potencial para ganarla y a la vez mirar las individualidades", comentó.

La Sele está ubicada en el Grupo A junto a Honduras, Guyana Francesa y Canadá.

Marca a presión Oscar Ramírez

Kendall y Bolaños estaban en prelista. ¿Las ausencias de ellos se deben a las lesiones?

Desde que se dieron las situaciones de ellos, el cuerpo médico ha estado al tanto, el jueves avanzada la tarde hablamos con el tema de Bolaños, lo de Waston es reciente y la decisión de cuatro a seis semanas nos limita y son las circunstancias que hay que enfrentar, entonces llegarían al límite de una recuperación y no es conveniente exponerlos.

Es una base de eliminatoria. En 2009 también se llevó y algunos argumentan que clasificación se perdió porque se agotó el equipo. ¿Qué piensa de eso?

Hay circunstancias individuales, hay argumentos de poca participación de algunos de los muchachos, hay temas de que al final no fueron tomados en cuenta en sus equipos y valoramos todos esos más aspectos que manejamos integralmente, principalmente la gente de Europa y pusimos en la balanza qué era lo mejor. Hay un grupo intermedio de promedio de 24-26 años, como esa selección que viene atrás y será interesante ver a esos muchachos participando y tomando armas, vea que ahora tengo 8-9 muchachos con amarilla.

¿Es una Copa Oro para ganarla, ver jugadores o hacer combinación de ambas?

Tiene las dos, somos competitivos, aunque hay una mezcla, es un grupo potencial para ganarla y a la vez mirar las individualidades.

¿Qué pesó al final para llevar algunos legionarios que están en Europa?

Son casos diferentes, con cada muchacho me reuní, hay temas de algunos de traspasos, como Giancarlo González pero se resolvió. Con cada uno hablamos y pusimos en la balanza lo bueno y lo malo y sobre eso nos basamos, por ejemplo algunos muchachos los podemos llevar nosotros en una recuperación más activa, pero hay un grupo intermedio que están tocando puerta y me interesa tomar esa base y darle rodaje y si algunos de los más grandes ocuparlos de acuerdo a la circunstancia y como se avance en el torneo.

¿Cuánta tranquilidad le da la columna vertebral que tiene dentro del grupo?

Me interesa ver la base intermedia, en el plano competitivo, con la camisa de titular y la toma de decisiones para los últimos cuatro partidos que quedan en la eliminatoria.

Esta es una de las últimas oportunidades para meterse en la lista para el Mundial. ¿Qué mensaje le da a los muchachos?

Me gusta analizar detalladamente algunos aspectos, por ejemplo ahora contra Panamá tenía una o dos opciones si se daba una situación equis, hay muchachos que tienen una particularidad que en equipos partido me pueden ayudar, quizás algunos no están hoy en esta lista, pero sé que esa particularidad me puede ayudar en ciertos partidos. No cierro nada, logrando la clasificación queda un espacio bonito para mirar y valorar algunos muchachos y sobre eso me basaré más adelante. Igual un rendimiento de alguien que sea muy bueno, ya sea en el torneo nacional o en el exterior.

Johnny Acosta y Rándall Azofeifa terminaron el torneo con Herediano, van a juegos eliminatorios, están en trabajo de Copa Oro, supongo que estarán en el resto de eliminatoria. ¿Hay trabajo especial con jugadores como ellos para evitar desgaste mayor?

Me reuní individualmente con ellos, Acosta no fue tan regular por las expulsiones o no jugaba siempre, quizás lo tuvo más en la Selección que en el club. Hay una base que está ahí de los grandes que con ellos tuvimos las conversaciones y llegamos a la conclusión de que nos pueden acompañar, hacer trabajo con nosotros, porque se trabajará lo físico y lo táctico e ir dando una base importante porque cada uno tiene su participación en diferentes torneos. Estos días de la otra semana algunos tendrán algunos días más de descanso con su familia y luego estarán en grupos diferenciados.

Tomando en cuenta que es torneo complicado para Costa Rica, ¿cuál es el objetivo que se define?

Hay una base interesante de muchachos intermedios que tienen capacidad para pensar en una posible final y la buscaremos. Partido a partidos nos iremos dando cuenta de lo que podamos desarrollar en el torneo.

¿Patrick Pemberton parte con ventaja en la portería?

Parten iguales, es cierto que en algún momento es a Patrick a quien he utilizado, pero Carvajal y Moreira cerraron muy bien. Podré considerar dar un partido a un muchacho y otro a otro.

¿Qué le gustó de los muchachos Sub-20?

Son muchachos que vienen haciendo un buen torneo, participaron en Mundial Sub-20 y quiero verlos, quiero sentirlos y a partir de ahí ver si los puedo usar. Ver si pueden entender el tema de la movilidad y otras cositas que manejamos.

Hay mucho jugador ofensivo en la lista. ¿Cuál será la tónica?

Creo que pueden tener variantes de acuerdo a los partidos, puede ser por afuera, centros delanteros, ver ese rendimiento valorando lo del futuro.

¿Qué pasa con Daniel Colindres que no está?

No hablaré de gente que no está. La decisión la tomé y en este momento no nos acompaña. Hay individualidades que puedo aplicar en ciertos momentos, en ciertos partidos, y en eso está Colindres.

¿Tiene claro tema de recuperación de Bolaños, podrá contar con él en partidos eliminatorios?

Él llegó al club y le dieron otra visión a la lesión y le explicaron que se había aplicado con varios muchachos de fútbol americano que son propensos a esa lesión y que se valorará. El tema es que puede ser operación; con esta técnica la recuperación es más rápida y él quiere estar en los partidos de agosto.

Lista de convocados

Porteros: Dany Carvajal (Deportivo Saprissa, CRC); Leonel Moreira (CS Herediano, CRC) y Patrick Pemberton (LD Alajuelense, CRC).

Defensas: Christian Gamboa (Celtic FC, SCO); José Salvatierra (LD Alajuelense, CRC); Bryan Oviedo (Sunderland AFC, ENG); Francisco Calvo (Minnesota United FC, USA); Michael Umaña (libre); Rónald Matarrita (New York City FC, USA); Johnny Acosta (CS Herediano, CRC); Giancarlo González (US Citta di Palermo, ITA); Kenner Gutiérrez (LD Alajuelense, CRC) y Juan Pablo Vargas (CS Herediano, CRC).

Mediocampistas: Ulises Segura (Deportivo Saprissa, CRC); Yeltsin Tejeda (FC Lausanne-Sport, SUI); David Guzmán (Portland Timbers, USA); Rándall Azofeifa (CS Herediano, CRC); Johan Venegas (Minnesota United FC, USA); Rodney Wallace (New York City FC, USA); Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal, POR); José Leitón (CS Herediano, CRC) y Jimmy Marín (CS Herediano, CRC).

Delanteros: David Ramírez (Deportivo Saprissa, CRC); Joel Campbell (Arsenal FC, ENG); Ariel Rodríguez (Bangkok Glass FC, THA) y Marco Ureña (San Jose Earthquakes, USA).

Fuera de lista:

Defensas: Julio Cascante (Deportivo Saprissa, CRC); Christopher Meneses (LD Alajuelense, CRC); Roy Miller (Portland Timbers, USA); Heiner Mora (Deportivo Saprissa, CRC); Jhamir Ordain (CS Herediano, CRC) y Kendall Waston (Vancouver Whitecaps FC, CAN).

Volantes: Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Celso Borges (Deportivo de La Coruña, ESP); Daniel Colindres (Deportivo Saprissa, CRC); Óscar Esteban Granados (CS Herediano, CRC); Rándall Leal (KV Mechelen, BEL) y Osvaldo Rodríguez (Santos de Guapiles FC, CRC).

Delanteros: José Guillermo Ortiz (DC United, USA).