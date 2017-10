Carlo Costly: 'Hay que meterla, porque Costa Rica es muy bravo'

Carlo Costly, figura de la selección de Honduras, en los procesos eliminatorios rumbo a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, habló desde su país con La Nación y fue claro en que el duelo entre ticos y catrachos será duro para los blanquiazules, debido a que se enfrentarán al equipo que viene marcando diferencia en Concacaf desde antes del Mundial anterior.

Costly tampoco escondió las molestias que ha tenido su selección para trabajar debido a diferencias con el técnico, Jorge Luis Pinto, razón que al final ha pesado para ver a una Bicolor muy disminuida en rendimiento.

El atacante no está convocado para estos cotejos por lesión y eso es una tranquilidad para Costa Rica ya que en el camino a la cita del orbe del 2010 le anotó en dos ocasiones. Hacia Brasil 2014, pese a que no marcó fue un verdadero dolor de cabeza para la defensiva nacional.

-¿Cómo visualiza el partido entre Costa Rica y Honduras?

Bueno, creo que no es sorpresa que será un juego bravo, apretado, sabemos que Costa Rica no está clasificado como esperábamos, pero ya ustedes están en la esquina para dar la vuelta y llegar a Rusia. Honduras está urgida de puntos, de volver a un nuevo Mundial, hoy por hoy tenemos dos partidos que hay que ganar sí o sí, solo queda sacar los tres puntos.

-¿Para quién es la presión del juego?

Obviamente creo que estando un poco más lejos de clasificar es para Honduras. Nosotros nos hemos visto envueltos en problemas de lesiones, de jugadores que vamos o que no vamos, todo eso nos ha traído problemas. La presión es nuestra, la Selección de Costa Rica es una de las fuertes del área, con legionarios importantes como Keylor Navas. Acá a nosotros nos ven con la presión por ganar, por golear a Keylor Navas, los tres puntos son vitales para nosotros. La otra presión es para Costa Rica, equipo que quiere clasificar en casa, también eso puede afectar.

-¿Cuánto ha afectado esa inestabilidad en el camerino de Honduras? Lo digo porque hay jugadores que no han querido ir a la selección y otros que han regresado como usted.

Ha afectado desde que llegó el profesor Pinto, porque se concentraron en hacer una nueva generación sabiendo que los partidos de la eliminatoria son bravos, acá no se pueden meter jugadores nuevos. Yo sé que hay que meter gente nueva, hay que ir experimentando, pero no se puede hacer una selección nueva.

"Aparte, también se dieron problemas con jugadores, como en mi caso, que los entrenamientos eran de tres a cuatro horas y creo que no es lo ideal para el futbolista de 30 años para arriba, incluyo en este aspecto a Noel Vallladares que también se retiró por lo mismo. Los problemas no son de ahorita son de hace dos años, creo que teniendo jugadores de experiencia como (Jerry) Bengtson y Muma Bernárdez sería diferente, pero igual eso es decisión del entrenador".

-¿Cómo solucionó usted sus diferencias con Pinto? En la pasada jornada eliminatoria estuvo y ahora no está pero por una lesión.

Creo que eso fue más que todo por el país, por la necesidad del país, porque la selección es la única alegría para la gente, lo platiqué con el profesor y los directivos. Al final yo no estaba ahí por problemas personales con Pinto, él como entrenador es muy bueno, pero sí había molestia por lo cansado que terminaba cada entrenamiento, yo no quería fatigarme. Lo hablamos como personas y logré regresar, pero al final una lesión me sacó de estos encuentros.

-¿Todavía ve el Costa Rica-Honduras como el clásico centroamericano?

Yo creo que los tiempos han cambiado, el fútbol cambia, ahora es más de video, antes era más de ir y vamos con todo a luchar, ahora se analizan más los duelos y eso pues hace que la cosa cambie. Yo vi el partido que jugaron Costa Rica y Honduras acá y pues la verdad no me gustó porque fue muy táctico, fue más de mediocampo, fue muy complejo, sin embargo espero que el viernes sea un buen duelo, que disfrute la gente y que gane Honduras.

-¿Debería cambiar la idea de Jorge Luis Pinto y ser más agresivo ante Costa Rica?

La idea será la misma, porque no ha cambiado durante tres años en el país, para mí será la misma, los mismos jugadores. Honduras no puede venir a cambiar, además, ese es el concepto que él tiene de fútbol.

-¿Visualiza un nuevo Costly, un David Suazo o Carlos Pavón en la H?

Hay jugadores novatos, en el aspecto que vienen saliendo apenas y se van mostrando si acaso, siento que la generación viene un poco complicada, pero le falta porque no hay un Pavón en el panorama, por ejemplo. Siento que Alberth Ellis es de lo mejor que se asoma junto a Romell Quioto, pero ellos deben ir a aprender a Europa, no a la MLS, siento que si estuvieran en Europa sería diferente, para mí el que mejor se perfila es el Choco Lozano porque en el Barcelona va a aprender montones.

-Acá en Costa Rica se pensó que iban a convocar a Jerry Bengtson. ¿Le hace falta a Honduras este jugador?

Jerry sabe que siempre he dicho que es un jugadorazo, es cabrón a la hora de estar en el área, para mí es un referente de la selección, la está rompiendo en el Saprissa, hicieron buena elección, es un centro delantero que marca goles, marca la diferencia, por ahí pensaba que estaría en la selección, pero siento que es por más cuestiones personales que al final no entra, pero para mí debería estar.

-¿Cómo definiría el panorama de Honduras al tener que jugarse el pase contra Costa Rica y México?

Se ve difícil, complicadísimo, no hay que engañar a la gente. Estos partidos son de los que quede hay que meterla porque Costa Rica es muy bravo, sobre todo en defensiva, es una cosa de locos como marcan.

"Sin embargo, Pinto tiene las de él y sabe cómo salirse de eso, él tiene que plantarse bien. Él tiene estudiado a Costa Rica de pies a cabeza y no será fácil".

-¿Cuál es su valoración de los legionarios de Costa Rica?

Están jugadores de recorrido, hay bastantes futbolistas que marcan diferencia. Está (Joel) Campbell, (Bryan) Ruiz, (Marco) Ureña y por supuesto Keylor Navas, que es un porterazo. Ellos saben lo que quieren y hay que cuidarse pero demostrar que Honduras tiene material y experiencia para sobresalir, yo espero un partido bravo.

-¿Siente que Costa Rica marca la pauta futbolística del área de un tiempo para acá?

Sí, Costa Rica viene marcando diferencia del resto del área, creo que desde antes de que clasificaran a Brasil vienen trabajando muy bien porque metieron los jugadores jóvenes de a poquito, no a la fuerza. Costa Rica tiene que aprovechar este momento porque viene haciendo grandes cosas, hoy están a un punto de clasificarse a otro Mundial, es una selección muy fuerte para ir a Rusia y esperamos que el viernes no tengan un día fácil.