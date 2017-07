Rodney Wallace, David Guzmán y Kenner Gutiérrez se la ponen difícil a Óscar Ramírez

Houston

Rodney Wallace, del New York City, junto a David Guzmán, del Portland Timbers, y Kenner Gutiérrez, de Alajuelense, pujan fuerte en la actual Copa Oro, por ganarse un lugar en la alineación estelar de Óscar Macho Ramírez para la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Wallace y Guzmán apenas han tenido minutos en la fase de clasificación al Mundial ruso, mientras Gutiérrez fue la sorpresa en esta Copa, al ser titular ante la lesión de Bryan Oviedo y la inclusión de Francisco Calvo como lateral izquierdo.

Rodney dio la asistencia de gol ante Honduras, además le imprime velocidad por las bandas. Guzmán le da sacrificio y marca en la medular a la escuadra nacional, mientras Gutiérrez apareció en el duelo ante los catrachos y suma 180 minutos en la zaga tica realizando un buen trabajo.

“El técnico me pidió llegar más por las bandas, meter goles, armar juego y crear opciones de gol. Es cierto que tengo dos partidos como titular, pero yo quiero más, no estoy satisfecho con lo que he conseguido hasta ahora. Necesitamos meter más goles, si queremos ganar el torneo por lo que ahora debemos enfocarnos en el próximo partido ante Guayana”, sentenció Wallace.

Guzmán, desde los partidos eliminatorios ante Panamá (0-0) y Trinidad y Tobago (2-1), demostró su buen rendimiento el cual viene en ascenso tras su traspaso al Portland de la MLS y solo un golpe en el duelo de ayer ante los canadienses logró sacarlo de juego.

“Quiero hacer las cosas bien. Estas son oportunidades que quiero aprovechar al máximo. Obviamente, tenemos jugadores de mucho nivel, que están compitiendo, por un puesto, pero igual esta oportunidad la quiero aprovechar”, aseguró Guzmán.

No menos ilusionado se muestra Kenner, titular en los dos juegos de la Copa.