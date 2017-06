Bryan Oviedo le gana terreno a Rónald Matarrita en la Selección Nacional

La banda izquierda está que arde en la Selección Nacional.

Tanto Bryan Oviedo como Rónald Matarrita continúan con su fuerte pulso para ganarse la titularidad, cuando recién comenzó la segunda vuelta de la hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

Hasta el momento, los dos suman 270 minutos jugados. Matarrita lo hizo en los tres primeros compromisos, ante Trinidad y Tobago, Estados Unidos y México, en los que fue el indiscutible para el seleccionador Óscar Macho Ramírez.

Mientras tanto, en los tres más recientes, ante Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago, Oviedo se adueñó de la parcela. Sin embargo, cabe mencionar que ante los catrachos, Bryan se desempeñó por la derecha, debido a la ausencia de Cristian Gamboa, y Francisco Calvo jugó por la izquierda.

De momento, ni Oviedo ni Matarrita se sienten con el puesto asegurado. Al contrario, admiten que el buen nivel de uno se debe al empuje y al desempeño del otro, porque no regalan nada en su afán de ser titulares en la Tricolor.

Eso sí, Bryan parece ganar el pulso, al menos en los tres últimos duelos de la hexagonal.

Oviedo de momento dice estar satisfecho, no solo con jugar tres compromisos al hilo camino a Rusia 2018, sino además por retomar la confianza que le da el hecho de tener más minutos en el Sunderland, que este año descendió a la segunda en Inglaterra.

"Personalmente me sentí muy bien. Sé que puedo mejorar aún más y eso me tiene muy motivado, porque puedo aportar a la Selección. Trato de hacer las cosas de la mejor manera para colaborar con el grupo en cada uno de los compromisos rumbo al Mundial", comentó Oviedo.

Por su parte, Matarrita manifestó que físicamente estaba al 100% para jugar ante panameños y trinitenses, y si no vio acción fue por decisión técnica.

"No jugué por decisión del profe. Esta vez me toca respetar el trabajo hecho por Oviedo y sé que igual Bryan me apoya cuando yo juego, por lo que no hay ningún problema e igualmente vamos a trabajar de la misma manera para volver a ser titulares", comentó el defensor del New York City.

Oviedo reiteró que el buen momento beneficia a ambos. "Si los dos estamos bien, la Selección Nacional es la que saca provecho. Juegue quien juegue, lo hará de la mejor manera para colaborar con el grupo, que al final es lo realmente importante para lograr nuestro objetivo de llegar al Mundial", explicó el lateral del Sunderland inglés.

En el caso del zaguero del cuadro neoyorquino, también considera que si tanto él como su compañero están en buena forma, el gran beneficiado es el conjunto patrio.

"Si los dos estamos en un buen nivel, eso nos ayuda a superarnos, porque es indispensable estar bien para ser llamado a la Selección Nacional. Si damos el 100% en los entrenamientos y nos exigimos al máximo, el que juegue lo hará muy bien", puntualizó Matarrita.