Bruce Arena avisa que buscará un gol tempranero ante Costa Rica

Dallas, Texas

El técnico de la Selección de Estados Unidos, Bruce Arena, mencionó este viernes en conferencia de prensa que intetará anotar un gol tempranero ante Costa Rica, en la semifinal de Copa Oro.

Arena destacó la zona defensiva de la Mayor, por lo que espera vulnerarla rápidamente para asegurar la victoria.

Ambos conjuntos se enfrentarán el sábado, a las 8:15 p. m. en el AT&T Stadium, en Texas.

¿Qué piensa del encuentro de este sábado ante Costa Rica?

Sabemos que tenemos un oponente muy fuerte ya que el último encuentro nos ganó de manera muy precisa. Estamos preparados para este encuentro.

Hay comentarios en redes sociales de que su equipo no es suficientemente preciso. ¿Qué piensa de eso?

No tengo una respuesta para esa pregunta. La gente hace bastantes comentarios.

¿Qué puede hacer diferencia entre dos equipos que se conocen tan bien?

Es un gran equipo, con un gran récord en defensa. Lo que vamos a tratar de hacer es tener un gol temprano en el partido.

¿Cree que es bueno enfrentar a Costa Rica pensando en el juego de setiembre?

La verdad me están preguntado cosas de la que no tengo respuesta. El equipo que vemos mañana puede ser muy diferente al equipo que vamos a ver en setiembre, así que tomamos un solo partido a la vez.

¿Qué le preocupa de la Selección de Costa Rica y cómo valora la gran cantidad de lesionados?

Tengo que reconocer que saben jugar sin tener todos sus jugadores. Es impresionante los jugadores que tienen en la parte de atrás como Acosta, González y Waston. Obviamente también Bryan Ruiz en la punta, quien es un jugador bastante fuerte. En general, es un equipo bastante completo.

¿Cómo maneja el clima y el poco descanso entre partido y partido?

La verdad que a este punto del torneo ya no importa quién está cansado y quién no. La verdad para nosotros no deberíamos de estar en desventaja de acuerdo a esto. Por ejemplo, veíamos un equipo de El Salvador que jugó con casi la misma alineación todos los partidos y fue un equipo muy fuerte. Entonces, a estas alturas del torneo es algo que no influye.