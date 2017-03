Crónica del Aztecazo desde sus entrañas

16 años después salen a luz algunas confesiones

Costa Rica firmó uno de los pasajes más recordados de su historia el 16 de junio del 2001, cuando por primera vez una selección de Concacaf derrotó a México en el Estadio Azteca. Los protagonistas del triunfo sacan hoy sus recuerdos mejor guardados.

Salida a la cancha

Alexandre Guimaraes: "Quise tocar fibras (en la charla previa al juego) y sentar roles muy específicos a cada uno de los jugadores y me puse a escribirlos la noche anterior. Después de la charla vinieron miembros del cuerpo técnico, Alejandro Villegas y Eduardo Méndez y me dijeron: 'Wow, Guima, hoy la volaste'".

César Eduardo Méndez: "La estructura era la que venía trabajando Guima; Lonnis con los tres del fondo: Marín, Parks y Tuma, por afuera Drummond y Castro. En el medio Cordero y Solís, más adelante Bryce, Chope y Wílmer".

Carlos Castro: "El grupo estaba compenetrado, teníamos un objetivo que era volver a un mundial. Todos pasábamos por un buen momento".

Wílmer López: "Ahí hablaba todo mundo, Lonis hablaba bastante y gritaba bastante. Fue un ambiente de mucha motivación".

Rodrigo Cordero: "Me sentía acuerpado por los jugadores de experiencia, por un entrenador que sabía lo que quería. Éramos una gran familia pese a ser de diferentes equipos. Antes del partido sentíamos esa vibra de ganar, eso se siente".

Paulo Wanchope: "Hernán estaba en el fútbol mexicano y entró en una disputa con todo el periodismo mexicano (asegurando que México ya no era gigante de la Concacaf) y eso nos ayudó para unirnos y ser solidarios con Hernán".

Rolando Fonseca: "Lo que habíamos vivido en la llegada a México hizo que en nosotros se encendiera la mecha. Había más ansia para que comenzara el partido".

Paulo Wanchope: "Yo siempre fui muy tranquilo, no acostumbraba a estar gritando. Me acuerdo de Lonnis (a punto de salir al campo) tratando de motivar y de dar unas palabras a los mexicanos".

Erick Lonis: "En ese momento en el túnel, demostramos la confianza que ese equipo tenía y dejamos claro a los árbitros y rivales que teníamos una actitud ganadora. Usamos la frase: Vamos a hacer historia".

Alexandre Guimaraes: "Toda esa energía que había para ese partido fue alimentada día tras día en todas las concentraciones. En el bus habían cartones con huevos pintados con los colores de Costa Rica".

Alexandre Guimaraes:"Me costó dejar a Rolando Fonseca en el banquillo, era un jugador imprescindible para nosotros, pero por las circunstancias, sabíamos que él podía darnos mucho en 30-35 minutos".

1-0 Gol de José Manuel Abundis. Minuto 7

Carlos Castro: "Fue un cobro muy bueno y un cabezazo bastante sólido en el puro centro, agarró muy de cerca a Erick y no le dio tiempo de reaccionar, la tocó, casi la saca. Yo estaba a la par del poste y la vi entrar".

Wilmer López: "Nadie espera que te metan un gol rápido".

César Eduardo Méndez: "No esperábamos un gol tan tempranero, hubo que recomponer, pero el equipo tenía experiencia. Guima dio indicaciones y se afirmó un poco más el medio".

Rodrigo Cordero: "Nos apoyamos entre todos, nos decíamos que íbamos para adelante y que sí se podía".

Rolando Fonseca: "Pese al gol, nosotros estábamos tranquilos, sabíamos lo que se podía hacer".

Paulo Wanchope: "No íbamos a bajar la cabeza, era el momento de despertar, de decir bueno mejoramos o salimos".

Erick Lonnis: "En la altura la velocidad del balón es mayor. Cuando sale el remate apenas me dio tiempo de levantar las manos, pienso que debí estar metro y medio más afuera para que, con el desvío, la pelota pegara en el poste y saliera".

Transcurso del primer tiempo

Carlos Castro: "Tuvimos una que Chope pega en el poste, en otra Bryce desbordaba por la derecha. Era un partido muy parejo, no llegamos a defendernos".

Wilmer López: "El equipo no se salió de su idea, de jugar bien".

Rodrigo Cordero: "Por las ganas que tenía de seguir jugando uno sale molesto, pero fue decisión de Guima meter a Fonseca (de cambio en el minuto 40)"

César Eduardo Méndez: "En ese momento el cambio le da un mensaje a los jugadores de que no íbamos por un empate. Íbamos a ganar"

Paulo Wanchope: "Todo el equipo va tomando confianza, teníamos opciones y la pelota, en cualquier momento iba a caer el empate".

Erick Lonnis: "Antes y después del gol, nosotros sabíamos que no íbamos a perder".

Erick Lonnis: "Hubo una bronca, nos quisieron enjachar y más bien fue al reves. Ellos se dieron cuenta que no nos iban a impresionar".

Carlos Castro: "Era una batalla campal, nos estábamos jugando mucho".

Medio tiempo

Erick Lonis: "Cuando íbamos para el camerino todo mundo puteaba y decíamos que este partido no lo podíamos perder. Todo el mundo enojado, yo no quería escuchar la charla, solo quería salir al segundo tiempo. Todo el mundo puteaba y decían cómo es posible que estos maes nos vayan ganando".

César Eduardo Méndez: "Steven Bryce se había golpeado contra Pavel Pardo, perdió el conocimiento; cuando terminó el primer tiempo Steven no sabía cómo iba el resultado y decía que era un buen empate".

Alexandre Guimares: "Bryce no sabía dónde estaba; el doctor Willy Gálvez le hizo todas las pruebas y después volvió a entrar. Le hable al profe Villegas para que estuviera atento de esa situación".

Wílmer López: "En el descanso Guima habla y nos hace ver las cosas buenas que veníamos haciendo y nos hace énfasis en que sí se puede".

Rodrigo Cordero: "Ahí teníamos claro que se podía sacar el triunfo. Si se perdía por más goles era lo mismo".

Rolando Fonseca: "En el momento que entramos al camerino la charla fue de demasiada motivación, estábamos cerca. Chope había pegado una bola en el palo, la determinación era seguir".

Paulo Wanchope: "Se habló de las opciones y que estábamos bien. Teníamos que concentrarnos en defensa para poder encontrar el gol".

Alexandre Guimares: "Lo que quisimos transmitir fue seguridad y convicción. Terminamos muy bien el primer tiempo".

1-1 Gol de Rolando Fonseca. Minuto 72

César Eduardo Méndez: "Guima hace otra variante, saca a Castro y mete a Sunsing (en el '59) y le da otro aire a la ofensiva".

Alexandre Guimares: "La planificación del juego era con dos delanteros, por lo menos tener uno rápido, sabíamos que eso le molestaba a los mexicanos. En el segundo tiempo hicimos un ataque más frontal y para eso entró Sunsing".

Carlos Castro: "William Sunsing es un jugador desequilibrante que podía fisurar la parte defensiva de México" (en el '72 provoca la falta de tiro libre que generaría el empate).

Wílmer López: "En el tiro libre, Rolando es el que llega por la pelota, nadie se arrima y nadie quiere tirar. Lo teníamos muy claro: tiro libre es de Rolando"

Rodrigo Cordero: "Rolando era el que cobraba y era muy fino para los tiros libres. Uno solo cruzaba los dedos y esperaba que la bola entrara".

Rolando Fonseca: "El primer tirador era Hernán, o yo, el que estuviera en la cancha, pero ese día no entramos ninguno de los dos. Me tocaba a mí, no había discusión para eso".

Rolando Fonseca: "Yo le digo a todos que eso es para Dios y para ellos".

Paulo Wanchope: "Teniamos toda la confianza en Rolando y esa vibra se sintió cuando pitaron la falta y la puso en el ángulo".

1-2 Gol de Hernán Medford. Minuto 86

César Eduardo Méndez: "En ningún momento Guima valoró poner a alguien atrás y sacar a Wanchope; la decisión de Medford por Wanchope (en el '81) fue porque México entró en desesperación. Chope salió molesto y después me decía: 'profe, qué buen cambio'".

Erick Lonis: "Chope estaba convencido de que la iba a meter, él decía que ya los tenía, decía profe yo ya la iba a meter".

Alexandre Guimares: "El cambio de Medford es más sicológico por todo lo que había pasado durante la semana y lo bien que Hernán había manejado la situación. Todas las baterías de la prensa mexicana fueron en contra de Hernán y los demás jugadores tuvieron una tranquilidad para trabajar el partido".

Rolando Fonseca: "Yo había hecho dos centros antes y Oswaldo Sánchez había salido a recogerla. Yo no había pateado y Oswaldo ya iba saliendo, entonces aproveché para tirar a marco".

Erick Lonis: "Ese portero no es muy bueno saliendo y estaba jugando dos metros fuera de la línea de gol. Yo decía: qué bicho este Rolando, no es que era egoísta es que lo tenía medido".

Wílmer López: "El fútbol no se equivoca, cuando Rolando remata desde muy largo, el portero la rechaza y pudo haber cogido para cualquiera de los dos lados. De un lado venía yo y del otro Medford; por dicha se fue para donde Medford, él venía solo; si agarraba para donde estaba yo había un defensa de por medio".

Paulo Wanchope: "A como estaba jugando el equipo, uno tenía la confianza de que en cualquier momento iba a llegar el gol. Estaba muy frustrado en el banco, tanto así que ni vi el gol, no sé si estaba viendo para el suelo y cuando entró el gol pregunté quién había anotado y me salió espontáneo decir había sido un buen cambio y todo mundo se puso a reír".

Rodrigo Cordero: "Son esos escalofríos que le dan a uno y que solo los que estábamos adentro de la cancha podemos explicar. Medford tenía una convicción muy grande, él estaba con sangre en el ojo. Hasta cucharas estaba haciendo cuando hizo el gol".

Alexandre Guimares: "Uno sabía que Hernán tiene estrella y la podía meter"

Últimos minutos

Carlos Castro: "México siguió insistiendo, Lonis sacó un par de bolitas importantes. Osvaldo Sánchez (el portero mexicano que se había ido al ataque en dos tiros de esquina) tuvo dos cabezazos. Eran más hombres de ellos en ofensiva"

Wílmer López: "La presión era lógica, pero teníamos que aguantar la avalancha"

César Eduardo Méndez: "Nos tiraron como tres corners seguidos, Osvaldo Sánchez iba a cabecear y ninguno tenía la marca asignada del portero, estaba solo y cabeceó sin marca. Fueron momentos críticos".

Erick Lonis: "Hubo un remate de Carmona que iba para el ángulo y la saque. Hubo un centro muy duro y Mauricio Solís se tira y ahí es donde le dan ganas a uno de darle besos al compañero".

Rodrigo Cordero: "Guima tenía algo muy importante: aunque jugáramos feo lo importante era ganar. Había que sacar la bola como fuera".

Paulo Wanchope: "En banca estábamos ansiosos de que se diera ese gane, sabíamos que hacíamos historia. El pitazo final fue una alegría total, celebración y pensando en todo lo duro que fue el partido, con mucho cansancio mental".











