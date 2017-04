Andy Reyes fuera del Mundial: 'Sé que voy a aprender con esta dura experiencia'

El delantero de 18 años no entró a la lista final para la Copa del Mundo Corea del Sur 2018. Asegura que no lo afectó un posible contrato en Europa

¿Cómo toma quedar fuera del Mundial Sub-20?

Ayer (el jueves) fue un día muy duro y la verdad hoy también. Trato de tomarlo con calma. Espero en Dios que me vaya a bendecir para seguir luchando, pero por ahora solo queda apoyar a mis compañeros.

El técnico Marcelo Herrera hablaba de un bajón en su rendimiento. ¿Qué opina?

Como todos saben, uno tiene sus altos y sus bajos. Yo lo tomo con calma, voy a seguir trabajando para crecer. El cuerpo técnico es el que sabe por qué hace las cosas.

Era el más joven de la nómina, con 18 años. ¿De alguna manera eso le pudo pasar factura?

Es una lección para hacerme más fuerte. Me queda otro mundial, tengo la edad, pero quería estar en este Sub-20 y no se dio.

¿Le pudo afectar el hecho de que se hablara tanto de un posible traspaso a Europa antes del Mundial?

Yo creo que eso no me desconcentró. Uno sabe lo que trabaja para estar en la Selección. Ahora la gente anda diciendo que afectan los representantes o las novias, pero eso no tiene nada que ver. Lo que diga la gente no importa, sino lo que piense el cuerpo técnico. Yo sé que voy a aprender con esta dura experiencia.

¿Cómo han sido estas horas para usted? ¿Cómo se siente?

Ayer (el jueves) me dolió mucho. Mi familia me ha apoyado siempre y a la gente en la calle le ha sorprendido.

¿Le afectó el mal rendimiento mostrado en el Premundial?

No, porque hubo gente a la que tampoco le fue bien. El profesor sabrá por qué tomó la decisión. Uno tiene que respetar y apoyar al equipo.

¿Qué será de su futuro en el corto plazo?

Bueno, tengo que hablar con mis representantes en los próximos días. Solo puedo decirle que se dará una bonita noticia sobre mi futuro en los próximos días.