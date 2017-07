Costa Rica regresa al imponente AT&T Stadium, donde ya ganó en Copa Oro

Dallas, Texas.

La Selección Nacional se medirá este sábado ante Estados Unidos en el AT&T Stadium, un imponente reducto en el que jugó anteriormente en Copa Oro, en las ediciones de 2009 y 2011.

En esos años llevaba el nombre de Dallas Cowboys Stadium, por ser sede de este equipo de fútbol americano, pero en 2013 la empresa telefónica AT&T compró el nombre.

El estadio tiene capacidad para 80.000 personas, pero con la posibilidad de expansión de hasta 100.000 asientos, siendo uno de los de mayor aforo en Estados Unidos.

Ahí la Sele ya vio acción y los resultados han sido favorables, aunque con equipos de poco renombre.

En 2009 enfrentó a la selección de Guadalupe, dejándola tendida con un claro 5-1 en los cuartos de final del torneo.

Las anotaciones de los nacionales las marcaron Celso Borges, Andy Herron, Pablo Herrera y Álvaro Saborío por partida doble.

Dos años después el equipo patrio regresó para medirse ante Cuba en partido por el grupo A y también goleó, esta vez con marcador de 5-0.

En esa ocasión concretaron los tantos Marco Ureña en dos oportunidades, Saborío, Joel Campbell y Heiner Mora.

Precisamente Mora tiene un buen recuerdo del AT&T, no solo por haber hecho gol, sino también como un estadio impresionante, según describe seis años después.

"La verdad sí fue impactante ver la magnitud de ese estadio, al día de hoy para mí ha sido uno de los estadios más grandes en los que he jugado. Una de las cosas que más me impresionó son las pantallas que tiene en el centro de la cancha", contó el futbolista.

Mora echa el cassette para atrás y entre risas cuenta que incluso los jugadores que quedaron fuera de ese cotejo ante Cuba vieron a sus compañeros prácticamente desde la pantalla.

"Ellos me contaron que los mandaron a una parte muy alta, no podían seguirlo en detalle desde ese lugar, entonces vieron el partido prácticamente en las pantallas. Cuando yo anoté también quise ver mi gol pero al final no lo repitieron", agregó.

Para el cotejo de semifinal de este sábado ante Estados Unidos, solo tres futbolistas tienen posibilidad de repetir alineación en el AT&T Stadium. Ureña, Johnny Acosta y José Salvatierra estuvieron en el juego de 2011 y probablemente serán estelares.

Más que deporte. Además de ser uno de los lugares más grandes de entretenimiento, el AT&T Stadium cuenta también con tecnología de primera calidad, evidenciado en su costo de $1.200 millones, en 2009.

Tiene dos arcos monumentales, la pantalla de video gigante, techo retráctil expansivo y las puertas retráctiles más grandes del mundo.

Pero sus características no se reducen solamente al escenario deportivo como tal, porque también es casa de una colección de clase mundial de arte contemporáneo, compuesto por más de 50 piezas exhibidas en las paredes y en los espacios públicos del recinto.

Esto se debe a que cuando se creó el estadio, Jerry Jones (dueño de los Cowboys) y su familia deseaban atraer más personas que solo aficionados al fútbol americano.

"El estadio AT&T comenzó como un sueño: cambiar la forma en que los aficionados ven los partidos de fútbol haciendo que cada aspecto de la experiencia sea más emocionante, gracioso e inspirador que nunca. La familia Jones no se metió con el juego en sí: lo que ocurre en el campo sigue siendo el foco. El objetivo era transformar todo a su alrededor, creando una estructura aerodinámica que se ha convertido en un hito arquitectónico", reseña la página web del AT&T Stadium.

Aunado a eso cuenta con el Stadium Club, un restaurante y bar descrito como "una experiencia gastronómica moderna con todas las comodidades".

El AT&T está ubicado en Arlington, una ciudad que se encuentra 32 kilómetros al oeste del centro de Dallas, en el estado de Texas.

En Arlington también está el estadio de béisbol Ameriquest Field, sede de los Texas Rangers, y el Cotton Bowl, un estadio de fútbol americano universitario.