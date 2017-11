Por más que se enojen en Saprissa o Carlos Watson (últimamente apodado tío Gruñón) hay que decir que el equipo no juega bien. En defensa no da una, en la media si no está Mariano Torres no arma ni un lego y en la delantera se insiste con Jerry Bengtson, que no le mete ni un gol al arcoíris con una bola del tamaño de la esfera de piedra del parque La Merced.