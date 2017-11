–Ahh bueno. Fue una situación de que Wílmer no quería a Acosta. La junta había tomado la decisión de rescindir los servicios de Johnny Acosta, (Víctor) Badilla (gerente deportivo entre mayo y diciembre del 2016) me habla de que él creía que se podía salvar a Johnny (para no echarlo del club), pero vino Wílmer López y dijo que no (que había que sacarlo del equipo).