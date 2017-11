Hablo con Fernando, le digo que puedo tapar un poco más el flujo de caja con el otro 50 por ciento de la venta de Matarrita, pero necesitaba el apoyo de él porque no lo íbamos a vender por la cantidad que esperábamos, pero por lo menos íbamos a tapar el flujo de caja. Fernando me dijo que no, que no valía la pena, que mejor esperáramos por una mejor oferta, que al final no se dio.