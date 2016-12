El tenis sedujo a José Pablo Gil más que el fútbol

Los primeros pasos de José Pablo Gil fueron en el fútbol, jugando de mediocampista en el Deportivo Saprissa.

Incluso, estando en las ligas menores del cuadro morado, el técnico Enrique Rivers le ofreció firmar un contrato.

Sin embargo, un año antes el tenis había empezado a ganar la partida, cuando, después de haber ganado tres torneos centroamericanos, recibió una invitación para ir a un campamento de la Federación Internacional Tenis en Panamá.

“Ahí realmente comencé a tener noción del verdadero significado del tenis. Lo que me llamó la atención fue el grado de dificultad que debían tener los entrenamientos para algún día poder convertirse en profesional y el entorno de esa actividad con sus viajes y torneos. Ese reto me atrajo. Aunque el fútbol me gustaba, me resultaba demasiado fácil”, explicó Gil, quien jugó en cuatro ocasiones la Copa del Café y pudo ganar al menos un partido.