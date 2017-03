Un tico rehace su vida en la élite mundial del póker

Las adicciones lo hundieron. Tocó fondo. Cayó en desesperación, pero su sueño lo mantuvo vigente. El tico Steve Thompson es una muestra que la vida es una ruleta; en ocasiones se está abajo y en otras arriba. Sabe lo que es tocar el cielo y también el infierno. Hoy ve la luz en el póker.

Thompson tiene 37 años y, aunque soñó con ser veterinario, su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció de este juego, al que se dedica en un 100%.

Luego de pasar por momentos difíciles es el jugador élite de Costa Rica en el póker mundial. Ha participado en prestigiosos torneos internacionales. Incluso, ha jugado en 18 países.

Su mejor participación fue el año pasado, en el World Series Poker 2016, en Las Vegas, Estados Unidos, en el que obtuvo el segundo lugar entre 1.575 participantes.

Su pasión se inició hace nueve años, motivado por su amigo Erick Brenes. Su comienzo fue prominente. Ganó muchas mesas en el país, pero así de vertiginoso como su crecimiento, también fue el golpe.

"En mis comienzos cobré mucho, pero me atrapó la vida nocturna y las malas decisiones comenzaron a llegar por deudas extremas, las cuales continúo pagando hoy en día... pero esto fue por mis malas decisiones. Hace mucho decidí comenzar a hacer un cambio positivo y lo hice e increíblemente las cosas empezaron a cambiar", reconoció Thompson, quien vive junto a su padre en Barrio Escalante.

El nacional vio la luz gracias a una persona que creyó en él —cuyo nombre prefirió no revelar—. Esta persona tiene lo que en el póker se le llama un backer, que se encarga de poner el dinero para que Thompson pueda ingresar a algunos torneos cuya inscripción puede valer $10.000 o más.

"Esta persona pone la plata. Cuando se gana un premio se descuenta todo y el restante se divide con los porcentajes en los que hayan pactado ambas partes antes de iniciar el campeonato. En algunos casos se apuntan pérdidas (como una deuda)", acotó.

Thompson, de buen rendimiento en competencias nacionales, aprovechó el financiamiento y empezó a salir avante con buenos resultados a nivel internacional. Así, ha logrado competir en Austria, Italia, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Chipre, República Checa, Alemania, Bélgica, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Panamá y a República Dominicana.

En dos semanas irá a Asia, específicamente a Macau, al festival llamado PokerStars Championship Macao.

"El póker me ha llevado a lugares con los que había soñado conocer, pero también la he pasado mal. No todo es color de rosa como se ve, pero es una vida muy linda si se sabe llevar. Hay que tener disciplina y autocontrol, si no, te descarrilas muy rápido y comienzas a vivir una pesadilla", añadió.

Si el año pasado fue subcampeón en la Serie Mundial en Las Vegas, Estados Unidos, esta vez asistirá en busca del primer lugar a mitad de año.

"El año pasado, la entrada (inscripción) era de $3.000 en modalidad mesas de seis participantes. Quedar de segundo fue representar a Costa Rica de una manera histórica en este deporte. Este año espero ganar el brazalete que es lo máximo a que se puede aspirar", mencionó.

Ese torneo fue el llamado Thunderdome, el que Thompson muchas veces vio en transmisiones deportivas en canales internacionales.

"Yo lo había visto en tele. Vi a muchos jugadores que admiro y juré que algún día iba a estar ahí y así fue. Eso le dio un giro a mi carrera que ya no me esperaba porque pasé por depresiones, frustraciones y adicciones que por mucho tiempo me tuvieron bloqueado", reveló.

Ahora Thompson sueña con quitar los estigmas que hay al rededor del póker y su sueño es demostrar en el país que es un deporte mental. Incluso, aspira a tener alguna marca patrocinadora.

"Todo el mundo me dijo que dejara esto porque no me dejaba nada y que era un vicio, pero no es así. Ojalá se abriera una puerta para poderle mostrar a la gente todo lo que acontece en viajes, para mostrar que la gente pueda ver que es un deporte mental, donde se ocupan estrategias, concentración, disciplina", concluyó Thopmson, quien se encuentra en un torneo en Panamá.

Póker como deporte. Este año, SportAccord, una organización que reúne a federaciones de deportes olímpicos y no olímpicos, pretende incluir a su listado a la Federación Internacional de Póker.

El próximo 22 de abril, se prevé que la IFP sea aprobada dentro de la SportAccord junto a la disciplina de Armwrestling (más conocido como pulsos).

"Es un deporte mental, se necesita práctica, estudio y disciplina. ESPN y FOX SPORTS transmiten los torneos, siendo dos de las principales cadenas deportivas del mundo. Además, se realiza un mundial todos los años como en la mayoría de los deportes", citó Thompson.











