Dos alajuelense son los nuevos campeones nacionales de triatlón

Los alajuelenses Julio Ballestero y Raquel Solís quedaron campeones nacionales de triatlón, en el torneo que se realizó en Golfito, Puntarenas.

La competición arrancó a las 6 a. m. en las aguas de la Nueva Marina de Golfito con un clima muy apto para los 400 atletas que tomaron la partida.

Los que participaron en la categoría olímpica nadaron 1.500 metros y los de sprint 750 metros.

Posteriormente, recorrieron 40 kilómetros de ciclismo en olímpico y 20 en en sprint dentro de un circuito en el centro de Golfito, cerrando con 10 kilómetros de atletismo y cinco en sprint.

Raquel Solís tiene 18 años, es oriunda de Poás de Alajuela y dejó en el segundo lugar a Alia Cardinale.

"Nunca había corrido en distancia olímpica, me sentí muy bien, cuidé mucho la hidratación y la ingesta de los geles energéticos, en el 1.500 de natación salí algo retrasada del agua pero recuperé en el ciclismo, trabajé con Alia Cardinale en la bici y en la carrera ataqué como al kilómetro cinco y me vine sola", detalló Solís.

La tica participará en los Juegos Centroamericanos que se realizarán en Nicaragua en el mes de diciembre.

"Espero un buen resultado en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua, no conozco a las competidoras, pero vamos positivas, la otra semana quizás vayamos a Ecuador a foguearnos", agregó Solís.

Por su parte, Julio Ballestero se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado este domingo.

"Hoy logro un sueño por cumplir a mis 29 años, ya me había retirado de la élite. En la natación puse el ritmo yo, abrí duro a la primera boya y los Coopenaes se quedaron a los pies. En los 40 kms de cicilsmo los tres de la cooperativa me atacaron, pero mi compañero de equipo TriLife, Manuel Fonseca, me ayudó a cortar los ataques", detalló Ballestero.

En la categoría junior el campeón masculino es Álvaro Campos y en femenino Kimberly López.

La próxima fecha en el calendario del campeonato nacional de triatlón será en Cartago el 19 de noviembre y en Quepos durante el mes de diciembre.