Federación obliga a su mejor jugador a escoger entre voleibol de sala o playa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Redacción

Una modificación en los estatutos de la Federación de Voleibol prohíbe que un mismo jugador tenga participación en las selecciones de salón y playa, una decisión que le genera un dolor de cabeza a Richard Smith, quien deberá elegir entre uno de los dos deportes para disputar los Juegos Centroamericanos de este año.

Smith es una referencia en las dos disciplinas, al punto de que fue campeón nacional en playa y sala durante el año anterior. Esta determinación administrativa lo obliga a tomar una decisión que considera injusta.

"Yo siento que si me ponen a escoger, iré donde me sienta más cómodo y más preparado para estar ahí. Siento que no tenemos la cantidad de jugadores para separar playa y sala. Para mí es una falta grave hacer esto, a pesar de que ellos quieran hacerlo por el beneficio de la disciplina", explicó Smith.

La determinación de la Federación pretende que los jugadores se concentren en mejorar su rendimiento en un solo deporte. Este argumento es el que han utilizado varios países del mundo y que, según ellos, garantiza un incremento en la competitividad y el nivel de las selecciones.

Sin embargo, Smith asegura que la exigencia física del voleibol de playa le ha permitido mejorar su desempeño en salón. La preparación lo hace elevar su nivel y mostrar una buena cara en ambas competiciones.

Pese a ello, el jerarca del ente, Édgar Alvarado, cree que el espigado jugador mostró un bajón en su nivel debido al agotamiento que le produce entrenar y participar en dos deportes al mismo tiempo.

También recalcó que Smith es mucho más importante para la selección de salón, pues en playa hay jugadores con un desempeño similar.

"Richard es el mejor jugador de salón, no así el mejor de playa. Yo creo que bajó mucho el rendimiento en ambos torneos. La idea es que se dedique a lo que le convenga", explicó Alvarado.

"En la mayoría de los países el jugador de playa se dedica solo a la playa, es una tendencia a nivel mundial", aseguró Édgar Alvarado, presidente de la Federación Costarricense de Voleibol.

El deportista aún no toma una decisión. Tanto el técnico de salón, Juan Acuña, como el de playa, Gustavo Hernández, le manifestaron a La Nación que cuentan con Smith para los Centroamericanos.

El voleibolista de 29 años definirá a cuál deporte representar con base en dos criterios: el plan de trabajo de los entrenadores y la preparación previa de cada disciplina para los Centroamericanos.

Smith cree que estos factores son los que van impulsar el papel de cada selección en el torneo.

"No es nada fácil porque uno hace esto por amor. Lo que yo quiero es representar al país en ambas disciplinas, pero si no se puede, será muy difícil decidir", recalcó Smith.

"A nivel centroamericano los mismos que juegan playa están en sala y rinden más porque tienen mejor condición física", explicó Richard Smith, jugador de voleibol.

Elección. El entrenador de la Selección de salón, Juan Acuña, asegura que la decisión de cambiar los estatutos le da una ventaja competitiva a Guatemala, pues los dos mejores jugadores de playa son claves en el equipo de salón.

El técnico cree que los chapines serán el rival más fuerte de Costa Rica en el torneo pinolero.

Acuña le solicitó a Alvarado reconsiderar este cambio en el reglamento, ya que si Smith se decide por jugar en playa, el voleibol de salón sufriría una baja muy importante para el certamen.

"Perdemos a un hombre que ha sido indispensable para la Selección en todo este tiempo", explicó el estratega.

Mientras, el entrenador de playa, Gustavo Hernández, considera que en Costa Rica sirve de poco haber cambiado los estatutos, ya que ninguna figura se puede dedicar a tiempo completo al deporte.

Como el voleibol aún no es profesional, los jugadores no reciben salarios y deben mezclar sus labores diarias con los entrenamientos, lo que les impide trabajar toda la jornada en mejorar su juego.

"Richard debe hacer lo que más le guste, en lo que se sienta mejor como jugador y persona", concluyó Hernández.