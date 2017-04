Turrialbeño destaca en voleibol universitario de Canadá

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Su técnica en los remates y su juego de conjunto son dos de las características que más sobresalen en el voleibolista costarricense Javier Álvarez, quien actualmente destaca en la Universidad de Briercrest en Calgary, Canadá.

El sexteto universitario que participa en la CCAA (Canadian College Athletic Association) y que es dirigido por el técnico canadiense Nigel Mullan, reconoció el desempeño del tico.

Álvarez es el segundo nacional en incorporarse al cuadro estudiantil, tras la contratación de Pablo Acuña, actual integrante del equipo de San José y quien militó con ellos en 2009, con una sobresaliente actuación en labores defensivas.

"Creo que Javier tuvo un primer año sólido para nosotros. Tuvo que aprender a jugar en un sistema ofensivo más rápido del que estaba acostumbrado. Él tuvo algunos partidos realmente buenos, trabajó muy duro para ponerse al día y fue muy impresionante de lo que fue capaz de hacer y mejorar en ciertas áreas que necesitábamos", comentó Mullan.

El turrialbeño jugó en Costa Rica con Atenas, la UNED y San José, y en su primera temporada en Canadá registró 130 puntos de remate en 19 juegos oficiales, aunque en total le dio 151 puntos a su equipo, que se traducen en ser una de las mejores cartas ofensivas.

"No sé qué hacen en Costa Rica, pero su técnica de remate de brazo es muy impresionante, muy eficiente y se ve muy fluido en cómo lo hace. Me ha encantado tener jugadores de Costa Rica. Han sido tan geniales para trabajar, ya que no solo son buenos, sino que son gente fantástica. Son corteses, grandes compañeros y hacen lo que se les pide", comentó Mullan.

El técnico está complacido con la labor de Álvarez de 23 años, quien llegó en un momento oportuno, pues el plantel sufría en ataque por diferentes bajas, lo cual se solventó con la llegada del turrialbeño. Además, resaltó su adaptación al grupo.

"También estoy sorprendido por su capacidad para mantenerse al día con la traducción del idioma. Él puede procesar lo que estoy diciendo y hacerlo de una manera eficaz con el equipo", dijo Mullan.

Precisamente la contratación de Álvarez es gracias a la recomendación de Pablo Acuña, quien conoce muy bien el ambiente para jugar en dicha universidad.

"Sin duda el nivel de la liga es superior al local. Las universidades allá tienen un gran presupuesto que permite dar muchas becas y obligar a jugadores a entrenar todos los días, por lo que el nivel y la calidad siempre van a aumentar. El equipo ha sido uno de lo más ganadores en lo últimos años, y su fuerte es el voleibol. El entrenador es considerado uno de los mejores en Canadá", comentó Acuña.

El actual jugador de San José confesó que además recomendó a Javier Álvarez por su estatura (1,95 metros) y el trabajo que venía haciendo estos últimos años.

"Hoy en día es uno de los mejores jugadores de Costa Rica y evidencia de eso es lo que esta haciendo con Briercrest, donde es muy apreciado por sus actuaciones con el equipo y aprovecha para estudiar Psicología con una beca", agregó Acuña.

La Universidad de Briercrest tiene contemplado que Álvarez pueda unirse al seleccionado costarricense que estará participando en los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, en diciembre próximo.











