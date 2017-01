Primera ronda del LAAC 2017 fue muy complicada para golfistas de Costa Rica

Todos tienen opción de clasificar

El intenso calor y el campo de golf un poco pesado les pasó factura a los costarricenses que participan en el Latin America Amateur Championship 2017 que se realiza en Ciudad de Panamá.

Los nacionales saltaron a la cancha, este jueves, con la convicción de hacer su mejor esfuerzo y colocarse en una buena posición.

El primero en impactar la pelota fue el campeón defensor Paul Chaplet, quien estuvo acompañado por el venezolano Jorge García y el chileno Claudio Correa.

Chaplet tuvo un día complicado, pero logró sobrellevarlo con la experiencia adquirida, tratando de no quedar muy rezagado con respecto a los líderes.

Al final de los 18 hoyos, terminó con uno sobre par (+1) y está dentro de los jugadores que pasarían el corte de este viernes.

"No fui muy sólido, no logré meter pots y desaproveché algunas oportunidades, pero fuimos persistentes en salir adelante con la ronda. Yo no quería hacer algo tonto, traté de minimizar los errores porque sabía que no estaba jugando a mi tope", explicó Chaplet.

El campeón defensor se propone mostrar una mejor cara en la ronda de este viernes y mejorar su actual posición (23).

Luego de Chaplet salió Andrés Russi, quien tuvo la mañana más difícil. Jugó junto a Santiago Urrutia de Perú y Pedro Nagayama de Brasil.

El tico no se encontró con su juego y en los hoyos 6, 7, 14 y 16 registró un doble boggey (dos golpes más de los establecidos para completar el hoyo), pero logró demostrar sus capacidades en el 4 y 17, donde obtuvo un birdie (un golpe menos de los establecidos para completar el hoyo).

"Estuvo muy complicado, tuve un buen comienzo, pero empecé a fallar en los drives y me empecé a enredar en los últimos hoyos de la primera vuelta. No me salieron bien los tiros y fue una ronda muy complicada", dijo Russi.

El tico terminó con un diez sobre par (+10) y se coloca en las últimas posiciones de la clasificación individual.

El tercero en cancha fue José Méndez, a quien las desconcentraciones lo afectaron en el trayecto de los 18 primeros hoyos de LAAC 2017.

Méndez hizo un doble bogey en el segundo hoyo y eso lo sacó de su juego, al cual logró volver hasta en el octavo, donde hizo su único birdie de la fecha, con lo que terminó con un siete sobre par (+7).

"Comencé pegándole bien a la bola, muy tranquilo. Un par de errores muy tontos me costaron la ronda. Hoy vi que en la cancha se pueden hacer buenas cosas, ya ando con más confianza y me siento más conforme con la cancha. Este viernes intentaré hacer lo mejor", analizó.

Méndez estuvo junto a Juan José Guerra de República Dominicana y Sachim Kumar de Trinidad y Tobago.

El último en salir a la soleada cancha del Club de Golf en Panamá fue el experimentado Álvaro Ortiz, quien fue el que tuvo un mejor comienzo en el LAAC 2017, pues sus dos primeros hoyos se firmaron con un birdie, pero luego unos cuantos errores lo hicieron bajar un poco en la tabla de posiciones.

Ortiz tuvo mucha estabilidad en su juego y terminó con un buen rendimiento al cerrar su actuación con uno sobre par (+1), confirmando que tiene muchas posibilidades de pasar el corte de este viernes.

"Es importante sacar la primera ronda de manera postitiva. El dia estuvo difícil, mucho viento en la tarde y el impacto a la bola no fue muy bueno, tuve que recuperar muchísimo con juego corto", detalló Ortiz, quien también quedó en el puesto 20.

Este viernes el primero en salir será Ortiz, a las 6:26 a.m. hora de Costa Rica; luego lo hará Paul Chaplet, a las 11:18 a. m.; el tercero será Andrés Russi, a las 11:29 a. m.; y cierra José Méndez a las 12:13 p. m.

Este viernes se realizará un corte, pues solo los primeros 50 lugares clasificarán a la tercera y cuarta ronda, que se efectuará sábado y domingo respectivamente.

El líder de la competencia es el jugador más joven: el peruano Julian Périco, quien sorprendió al finalizar con seis bajo par (-6).











