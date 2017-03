Promesa del tenis de mesa tico se ubica entre los mejores ocho en parada del circuito mundial

Torneo se realizó en Paraguay

El costarricense Alfredo Sánchez concluyó este domingo entre los mejores ocho jugadores de tenis de mesa en una parada del Circuito Mundial de la categoría junior (Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit), que se realizó en Asunción, Paraguay.

Sánchez, de 13 años, se clasificó a los cuartos de final del evento individual en su segunda participación en este tipo de torneos. El año pasado estuvo en la fecha de El Salvador, donde ganó medalla de oro en dobles; sin embargo, esta se convierte en su mejor presentación en singles.

"En El Salvador no pasó de la fase de grupos. El avance que ha tenido de un circuito a otro ha sido extraordinario", comentó su papá, José Luis Sánchez.

El vecino de Escazú empezó su participación el sábado con una victoria sobre el argentino Iván Cieza, a quien derrotó con marcador de 3-0. Posterior a ese juego superó a Teodor Siljeholm, de Suecia, por 3-2. Esos resultados le permitieron clasificarse a la siguiente ronda como primero de su grupo.

Para los octavos de final se encontró con el brasileño Joon Shim, al que venció 3-2.

La motivación del nacional estaba a tope y con la consigna de asegurar el podio, pero en los cuartos de final cayó por la mínima diferencia (2-3) ante Kenzo Carmo, de Brasil y actual tercer lugar latinoamericano.

Precisamente, este mismo rival había vencido al tico en el Latinoamericano del 2016, pero en aquella ocasión el marcador fue de 3-0.

Sánchez recordó ese juego. "Me había ganado relativamente fácil, pero ahora fue diferente, porque se notó que he mejorado".

El nacional afirmó que la competencia en Paraguay fue mejor que lo vivido el año pasado en El Salvador.

"El nivel en este torneo fue bastante alto, pero logré que en ningún partido me fuera mal. Me sentí bastante bien, he mejorado", agregó.

Llegar hasta los cuartos de final también le permitió al costarricense conseguir sus primeros puntos en el ranquin mundial, los cuales se verán reflejados a fin de mes, explicó en un comunicado de prensa la Federación Costarricense de Tenis de Mesa.

¿Cómo se llega al circuito mundial? Alfredo tiene planeado participar en más paradas del Junior Circuit y con ello seguir midiéndose con los mejores.

La participación en este tipo de certámenes es abierta, pero los jugadores son elegidos por cada federación.

"La elección se lleva a cabo a través de la federación de cada país, ellos determinan si los jugadores que quieren ir tienen el nivel", explicó su papá.











