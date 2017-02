Técnico de fútbol playa: 'La meta es clasificar al mundial, convencidos de hacer un mejor papel'

Franklin Zúñiga

La Selección Nacional de Fútbol Playa saldrá este domingo hacia Nasáu, Bahamas, en procura de uno de los dos boletos para el mundial de la disciplina que se disputará entre el 27 de abril y el 7 de mayo, en ese mismo país. El técnico nacional, Franklin Zúñiga, asegura que el equipo va bien preparado, pese a perder a su goleador por lesión.

Costa Rica disputó otros dos mundiales, el de Dubai 2009 y Portugal 2015, aunque en ambos quedó eliminada en la primera ronda.

El domingo viajan a Bahamas para disputar el premundial. Ahí estarán 16 equipos, pero solo hay dos boletos. ¿Cuáles pueden ser los rivales más difíciles?

En este momento no podría decirle cuáles adversario son los más complicados. Hay que tomar en cuenta que en el área hay selecciones que realmente son referentes en el fútbol playa mundial; Costa Rica, por ejemplo, es una de ellas. Lo que ocurre es que, al haber solo dos cupos, podremos entender que la competencia será muy, pero muy reñiida.

¿Conoce a los contrincantes?

No, decir que sí sería mentira porque en lo que es el fútbol playa, se dispone de muy poca información. Lo que podremos conocer, como información previa, es lo que observamos de algunas selecciones en torneos anteriores; sin embargo, en este momento desconozco cómo se encuentran, al punto que no sé si mantienen los mismos cuerpos técnicos o planillas de jugadores.

¿Optó por jugadores veteranos o jóvenes?

Puedo decirle que se trata de una combinación. Al ser una eliminatoria, la base está conformada con muchachos de experiencia; no obstante, llevo tres novatos (Eddy Jiménez, Heimo Kastener y Johnny Pérez).

¿Qué significa haber perdido por lesión al goleador (Jossimar Downer)?

Indudablemente es un gran contratiempo. Jossimar no solo es goleador, sino que es un jugador que puede desempeñarse en otras posiciones, porque es polifuncional. Por su contextura física, conocimiento del juego y entrega, se constituye en una baja muy sensible para nosotros. De igual manera contamos con otros muchachos que pueden reemplazarlo, aunque quizás no como él, pero sé que lo harán por ganas y disciplina.

¿Cómo evalúa la preparación y los fogueos?

Por dicha contamos con unos fogueos, incluso, hace unos 15 días tuvimos dos partidos de serie A contra equipos que están en el top 10 a nivel mundial y nos fue muy bien (Suiza -derrota y victoria- y Japón -dos derrotas-). El cierre de la preparación la hicimos aquí en Limón con dos encuentros frente al monarca nacional.

¿La preparación previa fue suficiente?

Estoy satisfecho. Creo que llevamos un grupo muy compacto y competitivo. Tengo plena confianza que clasificaremos a ese mundial y que también lo haremos en buena lid.

¿Cuál es la mayor fortaleza de este equipo comparado con los dos anteriores que avanzaron al mundial?

La unión de grupo, el conocimiento que tiene cada uno de los muchachos del sistema de juego y las características del compañero que tiene a su lado y, sobre todo, el conocimiento del camino y las metas que se ha trazado, en especial, el asistir a una nueva copa, pero con la convicción de que se hará un mejor papel, algo mucho más decoroso.

En los dos mundiales anteriores, no se pasó de la primera fase.

Así es, no tuvimos la dicha de pasar a la siguiente fase aunque desde la última presentación no hemos dejado de prepararnos con el objetivo de estar lo mejor posible para clasificar. En esta oportunidad vamos muy mentalizados en clasificar a la segunda etapa.